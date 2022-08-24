Dry Shampoo正確用法公開　4大好用頭髮乾洗噴霧推薦

【頭髮乾洗噴霧Dry Shampoo用法】夏天的炎熱天氣對長髮女生來說可謂一大困擾，出汗後頭髮很容易就會變得油膩扁塌，而頭髮乾洗噴霧Dry Shampoo的出現就成為了女生的夏日懶人恩物，簡單一噴即可令頭髮回復乾爽。不過，有不少女生一直都用了錯誤的方法使用Dry Shampoo，以下就為大家公開正確的Dry Shampoo用法及好用頭髮乾洗噴霧推薦，女生們記得留意了。



頭髮乾洗噴霧Dry Shampoo最大的賣點就是將噴霧噴於油膩扁塌的頭髮上後，短短1-2分鐘噴霧就會吸走頭髮上油脂及塵垢，無須用水洗走即可有洗頭的效果，讓頭髮回復乾爽，因此成為了不少女生的夏日懶人恩物。

Dry Shampoo的出現就成為了女生的夏日懶人恩物，簡單一噴即可令頭髮回復乾爽。（gettyimages）

不過，要留意的是Dry Shampoo雖然方便急救油頭，但不能長期頻密使用，過往就曾有英國女子試過因連續使用Dry Shampoo數星期，導致脫髮及「鬼剃頭」的情況出現，有時間的話還是需要定期洗頭。

Dry Shampoo用法│噴灑技巧

使用Dry Shampoo時女生要僅記需先搖動瓶身，在距離頭髮 30cm 左右才可噴灑於頭髮及髮根處，若距離太近會令頭髮出現一大片白色粉末。另外，噴灑時亦應將頭髮分層處理，確保頭髮及髮根都沾上噴霧，達致最佳的清潔功效。

Dry Shampoo用法│距離頭髮 30cm 左右才可噴灑（gettyimages）

Dry Shampoo用法│等待1-2分鐘後才梳走

把Dry Shampoo均勻噴在頭髮後，僅記不可心急，應等待1-2分鐘並用指尖輕輕按摩頭髮與髮絲，令噴霧完全吸附頭髮上油脂及塵垢，之後才用用手或密齒髮梳梳理頭髮，以免Dry Shampoo的白色粉末留在頭髮上結塊。

Dry Shampoo用法│等待1-2分鐘後才梳走（gettyimages）

《01女生》以下就為大家精選了4款人氣好用Dry Shampoo推薦，不少都價錢便宜，而且在各大連鎖店都可以買到。

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