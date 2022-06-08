每朝睡醒頭髮變扁塌？戒掉4個睡前NG習慣　用風筒3秒將頭髮吹蓬鬆

頭髮扁塌，這問題真的是很困擾人啊！但，頭髮會塌，竟然是睡前4個NG習慣害的！究竟，是怎麼一回事呢？快來看看你中了幾個！



頭髮扁塌超無神！改掉睡前4個NG習慣，輕鬆找回蓬鬆感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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NG1.綁髮睡覺

有些女孩為了一早醒來，就能有漂亮捲度，會把頭髮編成辮子後睡覺。這，是大忌啊！橡皮筋綁得太緊，會讓頭髮斷裂之外，磨擦力也會傷害髮質，早上起來反而更加毛躁凌亂。如果，你就是很想編辮子睡，建議使用柔軟的大腸髮圈。

NG 2.頭髮沒吹乾

想要一早起床，就有蓬鬆髮型的關鍵，就是：洗頭後要徹底吹乾！濕髮時，毛鱗片是張開狀態，頭髮沒吹乾，隔天起床不但扁塌，還容易產生悶濕頭油味。不論哪個季節，全吹透才能柔順不毛躁。小提醒！洗完擦乾，不要真的「擦」，而用毛巾「壓」乾水才對！

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NG 3.吹完頭就入睡

冬天吹完頭熱呼呼進被窩很舒服啊！逼逼逼~準備隔天頭髮毛躁吧！頭髮還有熱度時，最容易塑形，睡覺翻來覆去會變的凌亂、亂翹。所以，一定要讓頭髮冷卻，或用冷風吹髮，降溫後才能上床睡覺唷。

NG 4.沒做好頭皮清潔

頭皮，也是皮膚的一部分，自然會產生油脂，毛囊也容易黏附著髒污，長期堆積在頭皮和髮根，不僅會頭髮扁塌，更可能造成毛囊阻塞。所以，要養成頭皮深層清潔的好習慣喔！

加碼！吹蓬神技

外出前，只要用對技巧，扁得像鬼的頭髮，立刻蓬的像女神！首先，先在夾子噴上定型噴霧，再用夾子夾住分線兩側的頭髮，再次噴上定型噴霧，然後用吹風機加熱約3秒，再靜置冷卻3秒，即可拆除夾子。這樣~頭髮就已完全定型囉！最後，再用手輕輕撥出，超蓬鬆的女神髮，完成！

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