內地女無吹乾頭髮竟「面癱」！專家：這時間內不吹乾恐現脫髮危機

【脫髮｜吹頭小知識】踏入夏天，大家平日外出一會兒已汗流浹背，相信大家回家第一時間最想做的事必定是「沖涼洗頭」，下一步就是把頭髮吹乾，不過許多女生痛恨吹頭髮，首先夏天洗頭髮已經是一件麻煩事情耗時費力，之後又要把頭髮吹乾，尤其是長頭髮或髮量多的女生，頭髮未吹乾都汗如雨下，分分鐘要再去洗一次澡，十分困擾。



【脫髮｜吹頭小知識】夏天洗頭髮已經是一件麻煩事情耗時費力。（unsplash@nicolasflorr）

吹頭小知識｜頭髮沒吹乾 老了易頭痛？

不少老人常說「頭髮沒吹乾老了易頭痛」，但是有多少人真的會理會這句話？！都市人生活工作忙碌，吹頭髮過程完完全全是一個耗時費力的事情，都市人為了節省時間亦會簡單吹一吹，未完全乾透情況就休息或處理別的事。內地曾有一個案因頭髮沒有吹乾，最終導致得了面癱，無法想像頭髮沒有吹乾會有如此損害健康，大家不如看看醫生的解釋吧！

【脫髮｜吹頭小知識】吹頭髮過程完完全全是一個耗時費力的事情，都市人為了節省時間亦會簡單吹一吹，未完全乾透情況就休息或處理別的事。（youtube@謝宗廷醫師 毛髮頻道（Hair Channel）截圖）

內地曾經有一名7歲女童在頭髮沒有吹乾情況下，就外出玩耍，結果隔天出現面癱症狀，「一半臉是不一樣對稱的」。「面癱」是指急性發病的顏面神經麻痹，患者一側口角及臉歪斜，醫學界普遍認為面癱源於患者受病毒感染或自身免疫反應異常，導致耳後方的莖乳孔內發炎腫脹 ，顏面神經受壓致麻痺，多數人短期服用類固醇等藥物可修復神經，但少部分人因神經破壞嚴重，造成永久臉部肌肉歪斜或眼睛無法閉合。

【脫髮｜吹頭小知識】醫學界普遍認為面癱源於患者受病毒感染或自身免疫反應異常。（youtube@謝宗廷醫師 毛髮頻道（Hair Channel）截圖）

面癱一般症狀通常是面部其中一側在幾小時到幾天內出現輕度無力至完全癱瘓、面部下垂、難以閉眼或微笑、流口水、下巴周圍或耳內或耳後疼痛、對聲音敏感性增加、出現頭痛、喪失味覺、眼淚和唾液量有變化、舌頭麻木影響味覺；容易口渴及吞嚥困難。

女童前往求醫時，醫生指出因天氣炎熱，人體相對較易出汗，當毛孔處於開放狀態，長期吹風會導致血管劇烈收縮，此時臉部神經局部的腫脹受壓致神經麻痹。醫生亦表示這個情況主要出現在夏、秋季，換季期間，因冷熱刺激原因，所以醫生提醒大家減少冷熱刺激的空氣，洗澡務必把頭髮吹乾。

【脫髮｜吹頭小知識】醫生指出因天氣炎熱，人體相對較易出汗，當毛孔處於開放狀態，長期吹風會導致血管劇烈收縮。（youtube@謝宗廷醫師 毛髮頻道（Hair Channel）截圖）

專家：5分鐘內不吹乾 恐現脫髮

另外，日本TBS電視台《名医のTHE太鼓判》節目曾邀請頭髮保健專家濱中聰子，專家當中提供不少正確的洗頭方法，其中一點她表示，不少都市女性經常洗澡後不先吹乾頭髮，甚至用毛巾包裹著頭髮，這樣濕濕的頭髮悶在裡頭，不但有機會造成頭皮發癢、有異味、發炎、脫髮等有損健康的情，專家在節目再三提醒大家洗完頭後5分鐘內把頭髮吹乾。

【脫髮｜吹頭小知識】日本TBS電視台《名医のTHE太鼓判》節目曾邀請頭髮保健專家濱中聰子，專家當中提供不少正確的洗頭方法。`（《名医のTHE太鼓判》節目截圖）

這點是大多數人，尤其是女性會犯的問題！洗完澡不先吹乾頭髮，還用毛巾包裹著頭做其他事，可能滑手機、看電視、擦保養品等，濕濕的頭髮悶在裡頭，不僅容易造成頭皮發癢、有異味、發炎等，嚴重的話還會掉髮。濱中聰子說，最好在洗完頭後，5分鐘內吹乾頭髮有助預防頭髮過早脫落和頭皮老化。