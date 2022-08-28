頭髮越梳越油？原來梳子藏滿油脂污垢　4個清潔步驟低成本去異味

大家有洗梳子的習慣嗎？卡滿髒汙油脂，小心越梳頭髮越油越髒！



梳頭髮好處多，不僅可以刺激頭皮穴道、讓循環變好，還能讓頭髮柔順有光澤！夏天出油量增加，妞妞們有沒有發現，梳頭髮好像越梳越油？其實關鍵就在梳子不乾淨！當梳子長時間使用下來，容易卡皮屑、油脂跟髒污，不僅會讓梳子的使用壽命減短，還會讓頭髮變油膩。這次要來分享「正確清洗梳子」的方法，就像彩妝刷具、美妝蛋同理，還是要養成定期清洗的好習慣喔！

4個梳子清潔步驟，養成定期清潔梳子的習慣吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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梳子清洗步驟

1. 刮除毛髮與髒汙

使用完梳子後，難免會留下髮絲，在清潔梳子前，當然要先將這些髮絲挑起，除了徒手外，也很推薦可以選用更細緻專業的「髮梳專用清潔刷」，以尖端的刷子深入梳齒的縫隙，幫助刮除細毛、髮絲等髒汙。

2. 使用弱酸洗頭水

清洗梳子不需要特別買專用的清潔劑，只要是酸性溶液就擁有良好溫和地去油汙效果，可直接取適量弱酸性的洗頭水加入少量的水分，讓洗頭水產生細緻的泡沫，再均勻塗抹於梳具表面並輕搓梳版與梳柄，就能讓泡沫吸附油脂與髒汙。

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3. 流動水清潔泡沫

等到泡沫完全吸附梳具上的髒污與油漬後，再以流動的水去除殘留的泡沫，妞妞們要特別注意，千萬要避免浸泡而造成木頭變質。

4. 放通風處陰乾

一把好的梳子，通常要價都不便宜，尤其是適合拿來頭皮按摩的氣墊木梳，為了防止洗頭水的殘留，並讓梳具維持乾燥，完成沖洗後可以輕輕甩乾或使用乾布吸取表面多餘的水分，並將梳齒朝下擺放使水分透過氣孔中流出，才能避免梳具因潮濕而產生黴菌或變質，反而對頭皮造成更大傷害。

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AVEDA木質髮梳

大面積梳板+柔軟氣墊 按摩頭皮並挑鬆髮根，為髮絲注入空氣感。交錯式梳針，直梳化解髮絲糾結，橫梳讓髮絲更平整、不毛燥。木槳形狀握柄更好施力，輕鬆梳整秀髮毫不費勁。

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tek梳王

來自義大利手工的精品梳具品牌tek，全系列產品使用FSC認證原木製造而成，這款「梳王」是品牌最經典的梳子，以26mm鵝耳櫪木長梳齒深入豐厚髮絲，天然的原木彈性與圓滑細緻的梳齒打磨能柔軟按摩頭皮，加上柔軟的天然橡膠氣墊可避免靜電及過敏、並去除頭皮上多餘皮脂與髒汙，大幅提升頭皮的舒適感。

Tangle Angel天使梳

由英國凱特王妃御用的美髮設計師創立的Tangle Angel，擁有夢幻的外型，特殊的材質能讓頭髮越梳越亮，還能呵護按摩頭皮，以一體成型的防水設計，乾濕髮兩用，甚至可以帶進浴室在淋浴時梳頭，很適合搭配護髮素、髮膜。整支可直接沖水清洗，方便衛生，採用ABS樹脂材質，還能耐高溫，很適合搭配風筒邊吹整造型。

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】