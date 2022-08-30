瘦臉方法︳10日減走雙下巴！日女教「3分鐘瘦臉運動」現下顎線條

瘦臉方法︳不少亞洲女性身形瘦削，卻擁有無論怎樣減重都減不走的包包面，每次只要一上鏡就會胖近5kg，又會被人誤會是身形較為圓潤的人。雖然我們改變不到臉型，但其實也可以做「瘦臉運動」，減走雙下巴，重現下顎線條，令自己的面部輪廓更為突出，視覺上更顯瘦。有位日本YouTuber也曾經因為包包臉而煩惱，她分享「3分鐘瘦臉運動」，每日堅持地做效果驚人，更引起熱潮。



日本 YouTuber 在其頻道「トレぴな【脱ムチコ】」分享「5分鐘瘦臉運動」，其效果驚人。(YouTube@トレぴな【脱ムチコ】)

相信有許多亞洲女性，都受到「包包臉」的困擾，即使身形不算肥胖，但因為天生圓臉而經常被誤會體型圓潤。有位日本 YouTuber 在其頻道「トレぴな【脱ムチコ】」分享「3分鐘瘦臉運動」，其效果驚人，不少日本女生也跟著做。

瘦臉方法｜1. 大幅度伸展肩頸

要達至瘦面的效果，頸部位置很重要。在正式開始之前，需要先做熱身，緩慢地順時針轉動頸部3圈，然後再慢慢地逆時針轉動3圈，讓頸部肌肉放鬆，然後再將左右手放在兩邊肩膀，向前轉6圈，再向後轉6圈，令肩膀放鬆。

瘦臉方法｜首先要放大幅度伸展肩頸。(YouTube@トレぴな【脱ムチコ】)

瘦臉方法｜2. 伸展左右頸部

放鬆肩頸位置後，然後就把頭往右邊側，並用右手將頭壓下，維持動作10秒，之後再到左邊。做這個動作時要緊記腰背挺直。

瘦臉方法｜伸展左右頸部。 (YouTube@トレぴな【脱ムチコ】)

瘦臉方法｜3. 扭動耳珠 增加血液循環

第三個步驟就是用左右手，同時扭動耳珠，可以先向前轉動6次，再向後轉動6次，以增加血液循環。

瘦臉方法｜扭動耳珠 (YouTube@トレぴな【脱ムチコ】)

瘦臉方法｜4. 按壓肩頸

經常低頭玩手機，或者長期在辦公室工作，久而久之就會造成烏龜頸的問題，看上去好像「熊背」，嚴重的甚至會出現肩膀、上背痛，後頸還有機會出現「富貴包」。要改善這個問題，除了要做美背的運動之外，平日也可以用手掌按壓肩頸位置，左右兩邊分別按壓，減低淋巴積聚，看上去會瘦很多！

瘦臉方法｜5. 上下轉動肩頸

按壓肩頸後就要上下轉動肩頸，在過程中需要感受到鎖骨的拉扯，才算有效。

瘦臉方法｜6. 伸展肩頸

先將雙手放在後頸位置，然後將頭向後仰，維持10秒，然後再向前10秒，過程中要感受到肩膀打開。

瘦臉方法｜7. 再做一次頭部前後左右大幅度伸展

最後一個動作，就是讓頸部關節活動一下，前後左右大幅度伸展，先將頭向上仰，然後往右側，之後往下低頭，最後頭部往左側。一次做3組就完成。

完成以上動作後，可以重複步驟1及步驟4放鬆一下頸部。