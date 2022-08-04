奇異果減肥法腰圍2週激減5cm　改善便秘去宿便　亦能淡斑抗氧化

減肥是女生一輩子的學問，坊間有不少斷食或節食減肥法，但實行這類減肥法需要很大恆心，一旦把持不住就很容易體重反彈，所以找到一個適合自己及容易實行的減肥法十分重要！日本瘦身專家大推「奇異果減肥法」，指晚上吃一個奇異果加一杯清水，有助促進腸道蠕動，改善便秘及有助瘦身，有真人實測過連續吃14日，發現的確能有效減肥減小腹，腰圍更成功減掉了5cm！



日本瘦身專家和田清香曾介紹了一個「奇異果減肥法」，指由於晚上11－12時左右是腸胃消化活動的黃金時間，在這個時候攝取高纖維食品有助促進腸道蠕動。奇異果含有豐富膳食纖維，只要在晚上腸道消化活動黃金時間期問吃一個奇異果配一杯清水，即可幫助促進腸道蠕動，改善便秘問題，不用節食也能成功減下腹，有網民實測過，指堅持14日後腰圍激減了5cm！

日本瘦身專家大推「奇異果減肥法」，指晚上吃一個奇異果加一杯清水，有助促進腸道蠕動，改善便秘及有助瘦身。（Unsplash@Nati Melnychuk）

另外，和田清香也分享了一個食用奇異果的小秘訣，指這樣做能更有效地去宿便！和田清香指出，當奇異果加熱到約50－60度時，水果內的酵素活躍程度是最高的，而且在這個溫度下，亦不會對奇異果內所含的維他命C造成破壞，有助促進代謝循環及舒緩宿便問題，能更有效地達至瘦身效果！但如果大家不想把奇異果加熱食用的話，配搭一杯溫也能達到相同功效。

和田清香指出，當奇異果加熱到約50－60度時，水果內的酵素活躍程度是最高的。（Emmanuel Nalli@pexels）

《01女生》記者也就「奇異果減肥法」諮詢了註冊營養師陳曼婷（Ariel）意見，營養師指出奇異果的含水量高、熱量低，每個只含約45卡路里，加上奇異果的纖維含量高，所以的確對減肥、減腰圍有幫助！奇異果除了適合在晚上時間當作宵夜食用外，營養師指出，奇異果也很適合作為早餐的一部分，作為下午茶或日常小吃也可以！

不過，營養師指出由於奇異果內鉀含量高，腎臟病患者或需要避免食用奇異果。另外因為奇異果性質寒涼，如果脾胃虛弱的人士亦應避免在早上進食。

營養師指出奇異果的含水量高、熱量低，每個只含約45卡路里，加上奇異果的纖維含量高，所以的確對減肥、減腰圍有幫助！（Any Lane＠pixels）

奇異果含有豐富維他命C，其維他命C含量甚至比蘋果多17倍，有助肌膚抗養化及抵抗肌膚衰老，具有美容功效。營養師指出，奇異果中的維他命C有助於膠原蛋白的形成，可以保持肌膚彈性及確保皮膚保持年輕、飽滿。另外，奇異果富含抗氧化物，可以抵抗太陽自由基的影響，預防紫外線對皮膚造成的傷害，對抗肌膚老化。奇異果亦是美白恩物，有助美白肌膚之餘，又能淡化雀斑及暗瘡印。