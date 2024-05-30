允兒保養秘訣｜34歲生日分享慶祝照 　34歲靠足浴、泥膜維持童顏

允兒保養︳允兒生日快樂！今日（5月30日）踏入34歲的允兒，於社交媒體分享慶祝照片，並興奮稱自己為「Birthday Girl」。她早前亦艷麗登場康城影展，贏得攝影師們全程捕捉。雖然年齡已經30+歲，但允兒仍然維持少女狀態，不論膚質或身形都維持得健康，還散發鄰家女孩般的氣質，到底她多年來有甚麼的凍齡護膚保養心得？



今日（5月30日）踏入34歲的允兒，於社交媒體分享慶祝照片，並興奮稱自己為Birthday Girl。(IG@yoona__lim)

相信韓國女團「少女時代」的名字，大部分人都曾在讀書時聽過，雖然出道多年，但成員們依然活躍演藝圈，樣貌幾乎沒有變化。其中被封為「視覺擔當」的允兒，自推出個人專輯《A Walk to Remember》後，在相隔4年半後，去年再推出全新單曲《Knock》，並攜手前輩Epitone Project合作。允兒在新MV中，以可愛的宿醉妝，配搭美拉德穿搭，予人鄰家女孩的少女感！

不只MV，現年34歲的允兒，在稍早前挑戰水手校服拍照，少女外表完全沒違和感，獲網民盛讚漂亮和可愛。她亦無懼鏡頭遠近，即使拍攝大頭或正面照，她的肌膚仍似剝殼雞蛋般，幾乎零瑕疵，令人羨慕。

允兒相隔4年半後，去年再推出全新單曲《Knock》。（MV截圖）

允兒在年輕的17歲時出道，憑清純的鄰家女孩氣質，得到不少人氣，更獲得廣告商的青睞，多年來都任同一護膚品牌的代言，近年更加入Miu Miu Girls一員，成為品牌大使。允兒現時以拍劇為主，雖然年齡已踏入30歲初，但仍穩守愛情片的女主角，如早年熱播的《歡迎來到王之國》，亦得到不俗的收視率，首播更列入該台首播收視率的第6位。

允兒保養︳允兒日前穿著水手校服拍照，少女外表完全沒違和感，獲網民盛讚漂亮和可愛。(IG@yoona__lim)

此外，Disney+獨家播放、由李鐘碩、允兒主演的韓劇《律戰江湖》亦好評如潮，再加上當時少女時代回歸，令允兒再度成為熱門話題人物。有眼利的粉絲發現當時的允兒，身型是出道15年以來「最胖」，不過卻獲得大家支持，認為她比起以前更加健康，再加上她凍齡的美貌，令人好奇到底她是如何保養？

允兒保養︳為迎接出道15週年，少女時代於2022年8人回歸。(IG@yoona__lim)

由人氣偶像走到當紅的一線女演員，允兒出道以來都有「紙片人」之稱，擁有 A4 腰、筷子腿，向來怎樣吃都不會長肉的她，雖然擁有人人稱羨的高挑身材，但其瘦削的程度也令不少粉絲擔心，並希望她可以長點肉，紛紛要求她增肥。去年少女時代回歸，大家終於見到允兒有點肉的大腿、手臂，散發出健康正面的氣息，讚她美出一個新高度。

允兒保養︳2015年允兒身型仍相當纖瘦。 (YouTube@SMTOWN)

允兒保養︳大家終於見到允兒有點肉的大腿、手臂，舉手投足都散發出著健康正面的氣息。(IG@yoona__lim)

身為韓國女團的元組級偶像，加上演員的身分，行程忙碌的允兒其凍齡的美貌引起不少人討論，現年已經34歲的她，仍然擁有零毛孔的細緻肌膚、猶如吃了防腐劑的逆齡神顏值，原來私底下也付出了不少時間去保養，我們現在就一起探討一下她保養肌膚及體型的秘訣。

允兒身型比以前圓潤了不少。 (IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜1. 改吃雞胸肉維持足夠的肌肉量

雖然粉絲都要求允兒增重，但增重並不代表可以隨便吃高熱量的食身。允兒曾在節目中分享自己很喜歡吃澱粉類食物，但為了維持足夠的肌肉量，她主食會改吃雞胸肉，但偶爾也會吃一些喜歡的甜品、澱粉類食物，可以令自己擁有更好的心情。

允兒偶爾也會讓自己吃喜歡的食物。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜2. 泡足浴

雖然允兒擁有得天獨厚的長腿比例，但她與少女時代成員對於雙腿的保養絕不懶惰，有成員曾經在節目中透露，要保養雙腿就要靠泡足浴，舒緩雙腿疲勞，促進新陳代謝，最重要的是可以達至消水腫的功效。

允兒保養秘訣｜3. 堅持運動

對於怎樣吃都不長肉的人士而言，要增重就一定要靠做運動，並且利用運動後的半小時內吃東西，讓身體可以吸收到足夠的營養，同時維持一定的肌肉量。允兒雖然曾經公開表示自己並不是喜歡運動、健身的人，但為了保持體態，允兒仍然會忙裡抽空上健身房做運動，除了可以塑造出理想的線條之外，肌膚也會變得好。

允兒仍然會忙裡抽空上健身房做運動。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜4. 泥狀面膜去角質

身為藝人，允兒幾乎每日都要化妝上鏡，卸妝對她來說就是最重要的一步，因為只要卸得不夠乾淨，就會很容易令肌膚變差。允兒曾經分享用泥狀面膜清理粉刺、代謝角質的方法。泥狀面膜可以深層清潔，吸走多餘角質及皮脂，並且去除毛孔及面部肌膚紋理內的污垢，還可以更有效地吸收保養品。

允兒曾經分享用泥狀面膜清理粉刺、代謝角質的方法。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜5. 著重補水

韓國天氣特別乾燥，加上允兒曾分享指自己屬於乾性肌膚，因此保濕對她而言十分重要。她會定期敷不同的補水面膜，為肌膚注入大量的水份，即使忙碌了一整天，允兒回家後也會做好保濕。

允兒曾分享指自己屬於乾性肌膚，因此保濕對她而言十分重要。(IG@yoona__lim)

允兒保養秘訣｜6. 減少化妝次數

允兒自出道以來從來不怕素顏示人，可以清楚看到她妝前妝後的肌膚分別不大，原來因為允兒認為除了平日要做好保養之外，也要讓肌膚有足夠時間休息，才能養出好肌膚。