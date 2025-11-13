Gucci聖誕系列再與樋口裕子聯乘：星型Bag Charm、超美絲巾

【Gucci手袋/Gucci聯乘】自年中Gucci與日本人氣藝術插畫家樋口裕子（Higuchi Yuko ）重新合作後，聖誕系列亦邀請到樋口裕子再度合作，今次除了Bo和Boris，更有Babel的加入，樋口裕子粉絲必不錯過！



今次的日本限定單品以清新的水藍綠色為主調，系列包括手袋、錢包、鎖匙扣與服飾單品，系列目前是網上預售階段，將在11月20日公開發售。

Gucci聯乘樋口裕子｜日本限定樋口裕子中號手提包 ¥770,000

Diana手袋結合標誌性的Bamboo手袋外形以及竹製手挽工藝，實用的盒形手袋配上現代化的奶油白配色，致敬經典同時充滿新意。今次聯乘的手袋亦用上這款經典之作，配以樋口裕子超現實繪圖，Bo、Boris與Babel在立體新模型世界遊玩的模樣，加上童趣的星星圖案，充滿節日感！

Gucci聯乘樋口裕子｜日本限定樋口裕子中號手提包 ¥770,000（IG＠yukohiguchi3）

Gucci聯乘樋口裕子｜日本限定 Yuko Higuchi 小號手提包 ¥638,000

Babel的粉絲不要錯過這款手袋！小型的Gucci Diana上重點放大描繪Babel在立體新模型世界的部分，湖水綠配色搭以紅調插畫，可愛且獨特。

Gucci聯乘樋口裕子｜日本限定 Yuko Higuchi 小號手提包 ¥638,000（Gucci官網）

Gucci聯乘樋口裕子｜ 日本獨家 Yuko Higuchi 印花真絲襯衫 ¥363,000

除了手袋配件外，今次系列亦包含時尚服飾的部分，這件白色真絲襯衫上滿佈樋口裕子的綠調超現實繪圖，Bo、Boris與Babel都一同出現其中，襯衫的巧思更是頸部位置上有長絲帶部分，大家可以自繫成當下流行的蝴蝶結或披著。

Gucci聯乘樋口裕子｜ 日本獨家 Yuko Higuchi 印花真絲襯衫 ¥363,000（Gucci官網）

Gucci聯乘樋口裕子｜日本獨家 Yuko Higuchi 雙色拉鍊錢包 ¥159,500

準備新一年，當然不少得入手一個新的錢包！這款雙色拉鍊長錢包，19×10×2cm的長度，淺灰色配以內襯深綠色皮革，加上超多容納量：12 個卡槽、1 個拉鍊零錢袋、3 個鈔票夾位，童趣的星星插圖滿佈錢包。

Gucci聯乘樋口裕子｜日本獨家 Yuko Higuchi 雙色拉鍊錢包 ¥159,500（IG＠yukohiguchi3）

Gucci聯乘樋口裕子｜日本限定 Yuko Higuchi 鑰匙圈 ¥104,500

如果想入手相對低調的聯乘單品，不妨選擇具有實用價值的鑰匙皮具！這款12×11×3cm 鑰匙圈，淡紫色皮革飾邊的星星外形，正面綴有戴有配飾的貓角色「Bo」，能夠掛在手袋作為Bag Charm，亦可以收藏耳機或輕便零錢之用。

Gucci聯乘樋口裕子｜日本限定 Yuko Higuchi 鑰匙圈 ¥104,500（Gucci官網）

Gucci聯乘樋口裕子｜ 日本獨家 Yuko Higuchi 絲巾 ¥97,900

今個系列推出多款不同的絲巾、手帕之作，而這款以綠松石和象牙色為主調的絲巾，90x90cm，上面齊備了經典的Gucci與樋口裕子的元素，Bo與Boris穿上Gucci禮服像寶石般出現於絲巾四角位置，絲巾中央位置則是彩色新立體模型世界。

Gucci聯乘樋口裕子｜ 日本獨家 Yuko Higuchi 絲巾 ¥97,900（Gucci官網）

