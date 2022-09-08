睫毛夾5大隱藏用法｜利用每個角落畫出自然鼻影、眼線，臥蠶

睫毛夾隱藏用法︳要節省上妝的時間，但又想每日都可以化出完美的妝容，就要偷偷跟美妝KOL好好學習，因為她們總會收藏了很多化妝的小技巧，令大家可以更快捷有效地上妝。有位內地的美妝網紅，在小紅書上分享睫毛夾的隱藏用法，引來不少人模仿，她幾乎善用了睫毛夾每一個位置、角落，畫出理想妝容，令人嘖嘖稱奇。



睫毛夾搖身一變更為上妝的最佳輔助工具？（ereperezcosmetics@IG）

眾所周知，睫毛夾是為了可以在化妝時，夾出捲翹的睫毛而製造出來，但其實一支小小的睫毛夾，除了用來夾睫毛之外，還有另外5大用法，搖身一變更成為上妝的最佳輔助工具。有內地網紅在小紅書分享睫毛夾的隱藏用法，發現它除了可以夾出捲翹的睫毛，還可以用來畫出自然的鼻影、眼線，臥蠶等，有日本女生更用作夾瀏海。

睫毛夾隱藏用法︳1. 睫毛夾刷睫毛液

睫毛夾除了可以夾出長翹的睫毛之外，其實還可以直接用作塗睫毛液時的輔助工具，避免眼妝會因為睫毛液而毀掉。可以直接把睫毛夾蓋著眼皮的部分，然後再直接塗上睫毛液，就可以化出纖長又濃密的睫毛，同時也不怕眼妝會沾上睫毛液。

把睫毛夾蓋著眼皮的部分，就不怕眼妝會沾上睫毛液。（小紅書@赫利不掉隊）

睫毛夾隱藏用法︳2. 利用弧度畫眼線

睫毛夾還可以當作畫眼線的輔助工具。很多人畫眼線時最怕因為手震而畫出不對稱、不夠自然的眼線，原來只要把睫毛夾放在眼尾的位置，並順著睫毛夾的弧度去畫，就可以輕鬆畫出完美的眼線。

睫毛夾隱藏用法︳3. 用睫毛夾手柄內側畫鼻影

要好好善用「睫毛夾」，除了夾睫毛的位置之外，原來還可以用睫毛夾手柄的內側修容，只要順著鼻樑位置往下畫，之後再用化妝刷暈開，就可以畫出自然的鼻影，但要小心所用的修容份量切忌過多，否則只會畫出明顯且生硬的鼻影。

睫毛夾隱藏用法︳4. 利用頂端的位置畫出臥蠶

除了畫鼻影，睫毛夾還可以化出自然的臥蠶，為妝容增添可愛感。只要將修容直接在睫毛夾的頂端位置塗上，之後把睫毛夾貼著臥蠶的位置定點數秒，最後再用化妝刷輕輕暈開。

睫毛夾隱藏用法︳. 倒著夾瀏海

除了化妝之外，其實睫毛夾還有一個鮮為人知的隱藏功能，就是夾瀏海！首先倒著拿著睫毛夾，然後由瀏海的根部開始往下夾，就可以做出空氣感瀏海，即使出門因為頭油而令瀏海塌掉，都可以隨時拿出睫毛夾，還原出門時的瀏海造型。