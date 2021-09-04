眼妝｜10大熱賣睫毛夾MUJI勝植村秀？5步選對睫毛夾打造捲翹睫毛

眼妝｜睫毛夾是打造完美眼妝不可缺少的化妝工具。每個人眼睛的弧度和長度不一，若使用不合適的睫毛夾，不但用起來很難上手，而且容易夾傷眼皮。其實只需簡單5個步驟，就能了解自己的眼型最合適的睫毛夾，再從「10大熱賣睫毛夾排行榜」中挑選入手就最好不過。



每個人的眼睛弧度和長度不一，如何選擇適合自己眼型的睫毛夾？（etudeofficial@IG）

如何揀選適合自己眼型的睫毛夾？



如何揀選適合自己眼型的睫毛夾？（emmary.jp）

睫毛總是夾不翹又難持久？使用不符合自己眼型的睫毛夾，不但很難施力將睫毛夾翹，而且難以上手容易夾到眼皮，或造成睫毛斷落。想要擁有捲翹自然的睫毛，先要測量出自己眼睛的弧度及長度，再挑選貼合個人眼型的睫毛夾，拯救扁塌的睫毛，才能塑造出深遂大眼妝，夾出捲翹又持久的睫毛。

在揀選睫毛夾時必須根據眼型來選擇，眼睛較凸出的女生，眼球弧度相對大且圓，應該選擇弧度大、膠條軟硬適中的扇形睫毛夾；而眼睛小且細長的女生，眼球弧度較為扁平，適合弧度較淺、膠條彈性強的睫毛夾，方可打造出自然捲翹睫毛效果。要注意的是睫毛夾也有「壽命」，有經常使用睫毛夾的話，建議3個月更換一次睫毛夾上的膠條。

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10大熱賣睫毛夾排行榜



選擇好用又實惠的睫毛夾，是打造捲翹睫毛與迷人眼妝的重要一步。台灣mybest好物推薦網精選出10大熱賣睫毛夾排行榜，受女生們追捧的MUJI便攜式睫毛夾奪第1位性價比高，僅售港幣40元；而日本品牌excel的睫毛夾弧度長，能兼顧眼頭及眼尾位置的睫毛，適合亞洲人眼型。

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