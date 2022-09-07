韓國美妝KOL蠟黃痘痘肌化出乾淨秋冬妝容教學：混合遮瑕及粉底

化妝的第一步就是要均勻肌色，不少亞洲女性最怕因為本身帶有黃感的膚色而令到妝容看上去變得髒髒的。想要化出有飽和度的妝感，呈現出高級感，就可以參考一下這位韓國YouTuber「조효진 HYOJIN」，即使天生膚色偏黃或偏黑，都可以化出乾淨的粉嫩妝感，散發出自然好氣息。



看過不少美妝KOL拍的化妝教學，她們都似乎擁有天然的白滑皮膚，只是偶爾會出現一些痘印、黑眼圈的問題，因此她們只要簡單地選用與自己膚色相近的粉底，就可以化出乾淨唯美的妝容。不過有許多亞洲女性的膚色都會出現偏黃的問題，加上夏天經常接觸紫外線，因此令膚色變得不均勻。一位韓國YouTuber「조효진 HYOJIN」教大家如何化出甜美的粉嫩妝容，片中的她即使膚色偏黃都能化出乾淨感，一起來看看以下的步驟。

(YouTube@조효진 HYOJIN)

首先，「조효진 HYOJIN」在片中用上最貼近自己膚色的粉底液，先在粉底盤上擠出合適的份量，然後用近來最流行的粉底刮捧在臉上塗抹，接著用粉撲輕輕印開。之後為了可以做出更好的遮瑕度，她會把遮瑕液及粉底液混合，然後在眼底、鼻翼兩旁等需要遮瑕的位置，用化妝品掃輕輕掃上。

除了以上方法，為了可以令膚色提升一度，尤其是額頭偏黑或其他蠟黃的位置，可以多撲幾層粉底，拉近兩頰跟額頭的膚色。對於偏黃膚色的人士還可以選擇用帶粉色調的粉底，比起特地選用淺一號的粉底更加自然，還可以達至提亮效果。HYOJIN又建議皮膚有不少痘印的人士，千萬不要用啞光的粉底，相反應該用上帶有亮澤效果的粉底液，才可以遮蓋到痘印。

(YouTube@조효진 HYOJIN)

之後 HYOJIN 就用上化妝掃在偏油的位置掃上少量定妝粉，除了可以快速地修飾肌膚上的細紋、毛孔凹陷問題，同時有控油、定妝的效果，這樣就不怕因為出汗而毀掉妝容。

HYOJIN 取適少量的修容物，由眉頭開始到鼻頭兩側掃上陰影，由上而下向外輕刷打鼻影。(YouTube@조효진 HYOJIN)

上完粉底後，因為膚色變得均勻後會令臉部失去立體感，因此修容變得十分重要，它還可以令妝容看上去更加顯高級感。HYOJIN 取適量的修容粉，由眉頭開始到鼻頭兩側掃上陰影，由上而下向外輕刷打鼻影。對於起掃陰影，對於蠟黃膚色的人士，打亮更為重要，所以記得把山根及鼻樑中上位置、下巴中間、額頭位置打亮，令妝容看上去更有光澤感，而且視覺上更加集中。

在眼影上 HYOJIN 特別用上適合秋冬的粉嫩及大地色系，她先在眼皮用上淡淡的粉色打底，然後再在眼皮刷上由粉色及啡色混合而成的眼影，令雙眼皮更為突出。之後再在眼瞼及臥蠶位置，用上閃亮的眼影。她也用了深啡色掃上眼線。最後就是用眼線膏畫上貼服、自然的眼線、夾捲眼睫毛、掃上粉嫩色的胭脂，就大功告成！