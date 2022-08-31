編輯部10大美妝護膚特輯：防汗粉底、夏日感香水、晚間乳霜不黏笠

夏日美妝護膚推薦2022｜夏日炎炎的8月份，各大品牌推出不少美妝產品或護膚產品，精緻女生當然要依季節使用不同美妝及護膚品！《01女生》4位記者實試了多款產品，精選出8月份10大夏日美妝護膚產品，其中包括了粉底液、卸妝產品、夏日感香水等等，即刻看看記者們的親身分享，挑選出你喜愛的產品吧！



01女生》4位記者實試了多款產品，精選出10大夏日美妝護膚產品（夏子婷 攝）

記者 馮曉藍：喚醒肌膚 加強皮膚自我再生



記者馮曉藍推介（馮曉藍 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜CLARINS 賦活雙精華

有時因為長期在冷氣地方工作而令肌膚變乾，再加上準備迎接秋冬季，水油並存的精華可以令肌膚達致水油平衡，補水同時補油，保持滋潤光澤感。CLARINS賦活雙精華的「水+油」黃金配方，揉合21種高效水溶性及油溶性的修護植物萃取，可以有效撫平細紋、緊緻毛孔，而且用上臉清爽不黏膩，可以為肌膚面層形成薄薄的保護膜，即使晚上用完後，第二天早上起床肌膚仍然透出自然的光澤感。

CLARINS 賦活雙精華（馮曉藍 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜Jurlique 至臻活顏緊緻眼霜

眼部細紋都是最顯老的地方，但如果眼霜的質地不適合自己又很容易長油脂粒。這盒 Jurlique 至臻活顏緊緻眼霜質地軟滑易推，有獨家Biosome6膠原煥活科技，能減少細紋及皺紋，提亮並淡化黑眼圈及浮腫等現象。記者最喜歡它的地方，是它配備了一支小小的金屬棒端，只要把它垂直放進眼霜，沾四分一的金屬棒端，平均地在內眼角、眼下、外眼角、眉弓和眉尾點上，然後把金屬棒端以45度角輕輕用由內眼角向外眼角塗抹，重覆步驟，滾動回至內眼角後，再由眉頭沿著眉骨底推至眉尾，最後在眉尾位置輕輕按壓，就不怕因為用太多眼霜而長出油脂粒。

Jurlique 至臻活顏緊緻眼霜（馮曉藍 攝）

記者 朱加曦：性價比高值、方便易用



記者朱加曦推介（朱加曦 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜est Biomimesis Veil Diffuser 噴膜器

近來對美容儀甚有興趣，剛好認識到這日本護膚品牌的噴膜器。用法不算複雜，只需在塗精華和面霜後，於距離面部一個拳頭位置使用噴膜器，就會噴出纖維羽絲，並形成薄膜，將所有護膚營養包覆在肌膚內，以增強護膚效果。薄膜輕盈柔滑，連續每晚使用一周後，膚質較原來更為滑嫩，細紋亦見減淡，若配合Biomimesis Veil Potion化妝液一拼使用，效用更為提升。

est Biomimesis Veil Diffuser 噴膜器（朱加曦 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜Glampalm GP225震動導入修護造型夾

造型夾能夠打造直髮和曲髮之餘，還有助修護髮絲。發熱板採用韓國原生長礦石，加熱速度快，不消半分鐘便可以開始燙髮。造型夾體積輕巧細小，有助更易控制並夾出想要的弧度，以縮短造型時間，而且髮型的維持時間亦較一般持久。唯一需注意的是，發熱板兩側偏熱，稍不留神容易燙到，需要多加留意。

Glampalm GP225震動導入修護造型夾（朱加曦 攝）

使用前 示範圖（朱加曦 攝）

使用後 示範圖（朱加曦 攝）

記者 夏子婷：春夏換季肌膚零負擔



記者夏子婷推介 （夏子婷 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜IPSA 水感原透光粉底液

IPSA新推出的粉底相當適合炎炎夏日，質地水潤輕輕推開，上妝自然服貼且悶熱天氣低黏笠，充分遮蓋粗大毛孔及膚色不均衡的情況，完美打造出日本女生最愛的水潤透明感妝效，不過記者個人認為粉底液滋潤度及保濕度相對高，因此上妝後最好定妝防止妝容脫落。

IPSA 水感原透光粉底液 （夏子婷 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜CLARINS 輕齡肌專屬 多元活膚修護精華水

CLARINS產品一直深受眾大女生喜歡，夏季新推出的活膚修護精華水是針對不同肌膚問題定製出適合不同肌膚人群使用。記者所使用是輕齡肌專屬的精華水，平日經常通宵煲劇導致皮膚暗沉、毛孔變得粗大，亦長出不少暗瘡及閉口。全靠使用修護精華水進行急救，當中的溫和成分適合敏感肌使用，輕輕拍上臉瞬速吸收，讓肌膚「飲飽水」般，長時間使用發現暗瘡閉口減少，毛孔收細兼皮膚重回光澤感。

CLARINS 輕齡肌專屬 多元活膚修護精華水 （夏子婷 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜ROSETTE DREAMY BALM夢幻海泥深層清潔卸妝霜

記者向來都常留意日本不同美妝護膚產品推介，無意間發現日本LDK評測中ROSETTE海泥深層清潔卸妝霜亮登上卸妝產品的榜首，不少日本女生都極力推介成功吸引了記者入手購買。記者一試愛上，這款卸妝霜溫和兼卸妝力強，而且平衡水油快速把毛孔收細。即使平日沒有化妝或簡單塗上防曬記者都會直接使用，不但清潔毛孔污垢、黑頭閉口一網打盡、多餘的油脂及角質亦通通清除，潔臉後毫無緊繃感，對敏感肌十分友好！

ROSETTE DREAMY BALM夢幻海泥深層清潔卸妝霜（夏子婷 攝）

這款卸妝霜溫和兼卸妝力強，而且平衡水油快速把毛孔收細。（夏子婷 攝）

記者 石欣桐：夏日3大法寶



記者石欣桐推介（石欣桐 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜Narciso Cristal 女性淡香精

每日都堅持外出前要噴上香水的記者，近期鍾情於 Narciso 的 Cristal 女性淡香精，前調用上玫瑰及白花香配以淡淡佛手柑果香，中調就加入了品牌經典的麝香作開場配以木質香氣！其實記者也跟大部分女生一樣對於前調中調後調沒甚麼概念，但清新的花果香味，能突出優雅氣質，加上香味持久度高，早上噴上後，到傍晚依然聞到淡淡清香。另外，淡粉紅色的玻璃香氛瓶精緻優雅，放在桌上作為裝飾擺設也很不錯！

Narciso Cristal 女性淡香精（石欣桐 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水

不少女生對 ORIGINS 菇水好評不絕，記者也不妨試一試，看看是否如此見效！記者皮膚易紅易敏感， 晚上卸妝潔面後嘗試使用靈芝菇菌抗逆健膚精華水濕敷，發現的確有舒緩作用，而且能為肌膚降紅鎮靜。在感受到痘痘準備生出來時使用，更能有助抑制痘痘，抗痘功效顯著！不過，精華水略帶中藥味，初初使用時有點不習慣！

ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水（石欣桐 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜Cellmaxium 家用醫療級眼膜

工作時經常對住電腦，很容易令眼周肌膚加速衰老，除了搽眼霜外，記者也會間中敷眼膜保養眼周肌膚，近期試用了Cellmaxium 家用醫療級眼膜，敷後眼部浮腫問題有即時性的改善，眼膜亦有抗眼紋、抗黑眼圈、抗衰老的功效！眼膜加上精華後呈啫喱狀，完成一整天工作後回家敷上，感覺舒適放鬆！