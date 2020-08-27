一代「性感女神」邱淑貞入行前曾經參選香港小姐，可惜被指下巴整容，而被迫退賽，遺憾無緣參選。當年有指向媒體爆料的另一參賽者黃鶯事，在隔多年後再道出事件内幕，原來背後另有隱情？

邱淑貞入行前曾經參選港姐，是奪冠大熱。（林腿腿不上班@微博）

邱淑貞陷整容爭議被迫退選港姐 30年後真相大白？

當年驚艷全港的「大美人」邱淑貞入行之前，曾經參選1987年的香港小姐選舉，當年她被視為奪冠的熱門人選，然而卻被媒體爆出她曾經做過下巴整形手術，而爆料者更是另一位參賽者兼邱淑貞的好友——黃鶯。雖然當年邱淑貞解釋說是因車禍受傷而動手術，否認是整容，然而新聞仍然鬧得沸沸揚揚、滿城風雨，在輿論壓力下，她只能在大會勸諭下退出比賽。

邱淑貞因被踢爆整容而退賽。（影片截圖 / TVB）

邱淑貞當年參選香港小姐被視為大熱：（點閱下圖）

事隔三十多年後，當年的「爆料者」黃鶯接受同届港姐季軍林穎嫺的網上節目《都市嫺情》訪問時，重提舊事為自己解畫，她表示覺得整件事「太荒唐」，自己並不知道邱淑貞有整容，全是媒體寫出來。當時有許多人誤會她為爭名氣「出賣朋友」，黃鶯坦言自己當年參加選美十分忙碌，因此沒有太過理會報道。事後她透露自己非常後悔當年沒機會澄清，最後希望自己借這次親自澄清當年不和傳聞，若邱淑貞能看到該節目能得以釋懷。

黃鶯接受同届港姐季軍林穎嫺的網上節目《都市嫺情》的訪問。（MrYeung楊Sir頻道@YouTube）

邱淑貞「因禍得福」 一脫成名走上電影之路

雖然邱淑貞遺憾退選港姐，但她卻在因緣巧合之下進入娛樂圈，更被導演王晶賞識進入影壇，開啓了她傳奇性感的影視之路。作為第一代「晶女郎」，邱淑貞褪去清純玉女形象，大膽挑戰香艷角色，展現嫵媚性感的一面，絕色容貌被封為「性感女神」。1992年她拍攝三級片《赤裸羔羊》而一脫成名，更憑藉該電影獲得香港電影金像獎最佳女主角的提名，在王晶的力捧之下成功躋身香港一線女星之列，星途大紅大紫。

邱淑貞在該電影中有大膽演出。（《赤裸羔羊》劇照）

邱淑貞在《赤裸羔羊》中的經典畫面回顧：（點閱下圖）

當年邱淑貞與王晶非一般的關係也被視為是娛樂圈「公開的秘密」，王晶過去在電視節目《主播會客室的》訪問中承認曾經與邱淑貞「感情非常好」，由於王晶是有家室之人，邱淑貞承受不少壓力，甚至被指是「小三」。最後，有傳王晶開始捧其他女星為第一女主角，邱淑貞淪為女二號而心淡，兩人的感情無疾而終……

一代傳奇女星找到終身歸宿息影 邱淑貞靠這招維持婚姻21年

就在傳出邱淑貞與王晶此情不再之時，邱淑貞遇見現任老公沈嘉偉，1999年兩人步入婚姻殿堂共諧連理，而當年沈嘉偉只是事業剛起步的階段，加上邱淑貞的「三級片艷星」形象讓外界對這段婚姻並不看好。邱淑貞結婚之後便息影，盡心盡力照料家庭，2005年沈嘉偉將I.T集團上市，事業做得有聲有色，邱淑貞成為豪門闊太，被稱作是「香港首席旺夫女星」。而邱淑貞也一直深受丈夫寵愛，有指沈嘉偉送了公司8,400萬股份給愛妻，兩人感情生活一直低調又穩定。

邱淑貞被封為「性感女神」。（鯉句鯨@微博）

邱淑貞是第一代「晶女郎」：（點閱下圖）

邱淑貞與沈嘉偉結婚21年不吵架 從未對丈夫生氣

台灣媒體報道邱淑貞曾分享夫妻相處之道，說自己多年來從未對沈嘉偉生過氣或者發過脾氣，她認為每個人都應該要管控好自己的情緒，吵架容易因一時口快而説出傷害對方的話。兩人能維持二十年的甜蜜婚姻，相信正是雙方都不忍心説出傷害感情的説話。

邱淑貞誕下三位美麗女兒。(yuetyuetxx@IG)

今年52歲的邱淑貞仍然風韻猶存，即使她息影多年，但是她仍然是不少人心目中「永遠的女神」，不論是整容風波，還是其他各種謠言傳聞，都無法蓋過她身上自然散發而出的光采。如今邱淑貞早已成為「幸福人妻」，誕下三位寶貝女兒，組成幸福五口之家，而她的倩影依舊長存人心，成為獨一無二的傳奇女星。

52歲的邱淑貞依舊風韻猶存：（點閱下圖）