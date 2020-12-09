【星二代】除了沈月，近年星二代也有不少後起之秀。苗僑偉（三哥）女兒苗彤外形型格，傳拒選港姐、駱達華女兒美貌有「初戀感」，而最近汪峰女兒汪曼熙（小蘋果）亦被似激似陳妍希，她們有些是學霸，或有一技之長。沈月「最美星二代」的寶座，隨時岌岌可危？

說起「星二代」，不少人會想起邱淑貞與沈嘉偉的女兒沈月，19歲的遺傳了媽媽的好基因，因此被封為「最美星二代」。雖然沈月還未正式入行，但以成為不少媒體追訪的對象，也曾經為爸爸旗下的時裝品牌擔任模特兒，星味十足的她絕對有潛質入行。除了沈月，其實仍有不少外型才華兼備的後起之秀。

邱淑貞女兒沈月一直被封「最美星二代」。（IG@yuetyuetxx）

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汪峰女兒汪曼熙（小蘋果）

汪峰與前女友葛薈婕所生的女兒汪曼熙（小蘋果）最近慶祝15歲生日，章子怡在微博上傳與繼女慶祝生日的照片。章子怡將小蘋果視如己出，被稱為「最好繼母」。亭亭玉立的小蘋果看起來比同齡人成熟，有網民留言指她超似台灣女神陳妍希，直言「好有那些年感覺」。小蘋果的外貌引人注目，其實年紀輕輕的她已經多才多藝。

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