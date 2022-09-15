日媽產後1個月成功收肚如未生育前？分享獨門復位秘方

天下的媽媽都是偉大的，除了要承受十月懷胎的艱辛痛苦，生產過後身材還會走樣，很多女性對此也十分恐懼。近日IG有一個帳戶記錄了不同新手媽媽產前產後的肚皮狀態，並分享了一系列她們的獨門收肚和復位秘方，大家不妨參考看看。



媽媽產前產後的肚皮狀態.（IG @beauty_body_labo )

在食物攝取方面，不要進食過多油份是至關重要的。消化油膩食物最多可以用上12個小時，這會加重身體的負擔。有時候發現自己吃多了，我們可以考慮進食流質早餐，讓腸道好好休息，恢復健康狀態。

有不少日韓傳統食物對人體其實有蠻多好處的，絕大部分都是發酵和蘊含豐富膳食纖維的食物，譬如：味增、納豆、紫菜和泡菜。而一般的蔬菜、水果和蘑菇等等也是不能缺少的。回復身材少不免的一定是補充足夠的水分，以排尿的方式帶走身體殘留的廢物。再來是拉伸和按摩，這樣能增加血液循環，促進新陳代謝。

納豆對人體有益。（Getty Image）

除了以上的飲食和運動外，透過浸浴來排汗排毒也是其中一個不需要花費太多力氣，也能達到理想效果的方法。浸泡全身浴和半身浴並沒有太大區別，只要是浸泡在熱水中便能獲得熱水浴的效果。但比起浸浴，全身沐浴會達致更佳的效果，因為接觸熱水的身體面積較廣。如果你還是比較喜歡浸浴的話，需要多加注意入浴方法。

不同方法促進產後復位。（IG @beauty_body_labo )

首先，熱水只能浸泡至胸部位置，溫度也最好維持在43度或以下，浸泡最多一至兩小時，並且之前該多喝水，大概1公升左右。這樣出汗的時候，體內廢物則較容易從毛孔中排出。與此同時，亦能促進淋巴液流動，將有毒物質排出體外，並有效改善腫脹。第一次泡半身浴的時候，可能會感覺皮膚有點黏笠，但當多餘的皮脂和體內廢物慢慢排出身體後，滲透出來的就會是優質清爽的汗水了。

出汗時，體內廢物較容易從毛孔中排出。（Getty Image）

最後，徹底的盆骨護理也是不能忽視的。產後盆骨會比以前，或者是未曾生育過的年輕女性闊一點。如果任由私密部位留有縫隙或變形，不僅會導致體重增加，體力更會大不如前，出現腰痛、身體腫脹和怕冷等等的徵狀。產後媽媽可以去骨科診所矯正盆骨，或佩戴骨盆矯正帶去協助盆骨恢復原位。