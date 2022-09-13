食咖喱、飲咖啡或令妹妹變臭？性學博士列3類食物減泌尿道感染

【健康｜體味】有傳言指「多吃菠蘿下體變香」，聽來似是無稽，但原來也有根據？台灣性學博士許藍方早年便曾拍片《女生菇類吃太多下體會『臭』？》來破解傳言，並舉出多款會影響下體氣味的食物，其中原來日常愛吃的咖哩和咖啡，或會導致下體氣味變更重？



【健康｜體味】台灣性學博士許藍方。(IG@drgraciehsu)

【健康｜體味】許藍方拍片破解「多吃菠蘿下體變香」傳言。(Youtube@Dr.She研究所)

對於「菇類影響體味」的傳言，許藍方解釋目前沒研究證實，但「飲食是會影響體味、汗體及妹妹的味道。」她舉例，富含多種營養的蘆筍，由於含有硫元素，吃太多會讓尿液帶味。她亦提到辛香料如咖哩，會讓下體味道「怪怪的」，而紅肉類食物亦會使體液變酸，特別是羊肉。此外，喝過多含咖啡因的咖啡，上廁所時也易聞到「咖啡臭」的味道，愈多臭味愈重。

【健康｜體味】吃過多辛香料或紅肉，或易令下體產生氣味。(freepik)

3類食物減體味

此外，許藍方亦舉出有助減輕下體氣味的食物，包括酸味水果，如菠蘿、橙、士多啤梨和奇異果等，可維持陰道酸性環境，降低泌尿道感染的機會，以免產生氣味。乳酪亦含益生菌，能夠保護身體，避免得到泌尿道感染。而最重要的一點，便是要多補充水分，這樣體味便不會重。

【健康｜體味】酸味水果可維持陰道酸性環境，降低泌尿道感染的機會。(IG@heungheungeliza)

糖分過高或增陰道細菌

不只有許藍方，其實不少營養師也有相似說法。有報道曾引述營養師高敏敏的說法，指天然蔬果食物不易致私密處產生異味，反而是不良的生活習慣，如抽煙、捱夜和飲水不足等，或影響私密處的環境，造成健康問題。她亦認同紅肉易讓下體產生氣味，由於蛋白質被人體吸收後會轉化成氨基酸，經細菌分解下，容易發生氨的難聞氣味，而攝取糖分過高，亦會促進陰道細菌生長，易使私密處感痕癢，或會造成感染。

至於「菠蘿助下體變香」的傳言，她指菠蘿富含維他命C及菠蘿酵素，能助改善陰道環境，並促進黏膜健康，減少泌尿道受感染。而柑橘類及乳酸食物，亦可維持陰道弱酸性環境，抑制有害細菌滋生。此外，外國健康網站《Medical News Today》提到，蔓越莓富含A型花青素，能夠抑制細菌黏尿道，減少泌尿道感染。