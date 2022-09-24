護膚貼士｜6種容易導致生暗瘡的食物　不是痘痘肌也要注意免踩雷

如果暗瘡一直冒不停，嚴重情況除了看醫生，吃下肚的東西也要多注意，以下6種NG食物視情況盡量少吃，相反的，多吃魚、蔬菜、水果跟低升醣指數的食物，可以幫助減少暗瘡量。



除了飲食，也別忘了搭配規律的生活作息與運動，才能由內而外養出好肌膚喔！

戒掉這6種超致痘食物，告別暗瘡肌！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 乳製品 如：牛奶、芝士

牛奶中的蛋白質會促進皮脂腺的分泌和增生，使得毛孔堵塞，讓暗瘡變嚴重，尤其是低脂牛奶相比一般牛奶更容易致痘，如果長期被暗瘡困擾，可以考慮暫時停用乳製品，觀察暗瘡狀況是否有改善，並以其他食物來補充鈣。

2. 酒精飲料 如：啤酒、紅酒

夏日喜愛暢飲啤酒的人要注意了！喝酒會使身體脫水、發炎，因此隔天起床常容易感到口乾舌燥、肌膚缺水，飲酒過量可能還會造成肌膚暗沈、細紋、暗瘡冒出等狀況，假如經常酒後宿醉，不小心搞砸了生活作息，對皮膚也不好喔。

3. 油炸食物 如：炸雞、薯條

大家都知道油炸食品對身體不好，還會導致發胖，油炸食物中含有大量氫化油和飽和脂肪酸，會讓毛孔變粗大，粉刺、暗瘡跟著變多，大量油脂造成皮脂分泌旺盛，更容易使暗瘡冒出來見人。

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4. 高糖份食物 如：麵包、蛋糕

高甜度的澱粉食物，如麵包、蛋糕、朱古力、奶茶等，都會使血糖升高，造成皮膚大量出油，含糖飲料則會造成皮膚角質增生、毛囊異常，讓人容易老化、皮膚變差、容易長暗瘡，因此長暗瘡時務必減少高糖份的攝取。

5. 重口味食物 如：麻辣火鍋、燒烤

重口味、辛辣油膩的食物容易促進油脂分泌，導致暗瘡冒出，長暗瘡時建議飲食要清淡，多吃富含Omega-3的食物，如魚類、魚油、南瓜籽、花椰菜、黃豆、核桃，可以保護皮脂腺與毛囊，並多吃蔬菜水果及補充水份，加速排便順暢，將髒東西從體內排出。

6. 加工肉類 如：香腸、煙肉、漢堡肉

加工肉類含有亞硝酸鹽，吃多了會加速肌膚老化、致痘，且因為缺乏足夠纖維及水份，所以吃多了對人體的益處不大，除了前面提及的富含Omega-3的食物，也可以多補充堅果類的食物，增強免疫系統、提高抵抗力。

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