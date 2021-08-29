痘痘肌必看！開架、專櫃粉餅9大精選　打造控油薄透陶瓷肌零粉感

粉餅對許多女孩來說是不可或缺的底妝品項，能定妝、補妝，或直接當底妝，以下特搜2021年新推出的粉餅，經過新科技加持、粉質更細緻、控油能力更佳，同時還能營造如陶瓷般的美麗膚況。



「粉餅」在底妝商品中，是最好上手的品項，它有許多優點，包含痘痘肌用粉餅上妝最不易致痘，油性肌膚可以透過粉餅來定妝，輕巧的粉盒方便隨身攜用來補妝，2021年春夏之際，許多粉餅等著登場，透過新科技的加持，今年的粉餅新品粉質更薄透，擦上完全不給肌膚負擔，同時控油定妝能力更佳，妝感也更多元自然，以下是開架、專櫃的粉餅新品總整理。

2021固態「粉餅」正流行

記得當初疫情剛起，問到皮膚科醫師，口罩下的底妝怎麼挑選，幾乎人人都說粉餅是最好的選擇，因為油份少，不易造成肌膚負擔。因此，2020年下半年，粉餅的業績大幅成長，2021年更有不少粉餅新品等著備戰中。

想知道哪些人最適合用粉餅打造透薄底妝？快看以下圖輯學習上妝手法及精選專櫃、開架粉餅推介！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 42

這三種人最適合「粉餅」

粉底液、氣墊粉餅、粉餅，底妝品項很多種，什麼樣的人最適合使用「粉餅」呢？美容專家推薦以下這三種人最適合。

1. 油性膚質 / 痘痘肌：液態的粉底裡面多少會含有油脂，如果是油性肌膚或痘痘肌，皮膚科醫師都會推薦使用粉餅，不僅清爽、粉狀的質地能吸附油光，更能持妝一整天。

2. 喜愛自然妝感：隨著美妝科技進步，粉餅的粉質越做越細，比起粉底液或氣墊，細緻的粉餅更能營造自然妝感，另外，這幾年粉餅的妝效也越來越多元，以往大多是霧面，這幾年多了奶油光澤、微霧陶質光的選擇。

3. 敏感肌 : 粉餅是乾燥的粉體，裡面不含水分，使用防腐劑與界面活性劑的比例相當少、甚至是沒有，和粉底、氣墊粉餅等產品相比，粉餅是底妝產品中成分最單純的一項，敏感肌膚用起來較安全不易形成刺激。

同場加映：化妝學問｜彩妝師傳授5個貼服自然底妝技巧 土石流、浮粉不再現（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 23

飾底乳+粉餅！口罩下輕薄底妝這樣畫

帶著口罩已經夠悶，之下的底妝都希望能越薄透越好，因此，從2020下半年開始，就出現飾底乳+粉餅的「口罩底妝」方程式。先以飾底乳潤好膚色，再用粉餅上妝，這樣就能打造不易致痘、乾爽會呼吸的妝感。不過，小提醒：塗飾底乳後，要給一些時間讓它完整服貼，在上粉餅妝感才會完整無瑕。

同場加映：2021韓國最新妝容追求「原生感」 底妝眉毛眼妝唇色各有化妝重點（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 24

同場加映：開架防曬品牌TOP10推介！第一名清爽不油膩 防水耐汗回購率爆燈（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 27

延伸閱讀：

2021 【保濕噴霧】推薦！擺脫乾燥脫妝肌膚，隨時擁有清爽、滋潤的水光肌

2021粉底液新品推薦！夠遮瑕又薄透、還能不脫妝的必收清單。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021最新粉餅推薦！陶瓷肌、控油不脫妝、粉質超細….開架專櫃總整理。】