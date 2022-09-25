7支不挑膚色的唇膏、唇彩　Lancôme、YSL秒顯白、HOURGLASS可豐唇

現在秋老虎這麼狂野，懶得化妝的人絕對不止我一個，大部分時間都是塗個防曬描個眉毛就出門請舉手！但是說實話不塗唇膏真的會覺得少了些什麽，整個人顯得一點氣色都沒有，所以就算再懶，唇膏還是要安排上的！



翻遍全網以及編輯部眾人的化妝台，這次給你們找到了7枝不挑膚色、化不化妝塗都好看的唇膏！各個價位、各種質地都有，絕對能滿足你們那顆想要變美的心。話不多說，準備好下單吧~

7枝今秋必買的唇膏精選，不論你是皮膚偏黃或偏白塗上都會顯白好看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Lancôme

L'absolu Rouge Drama Ink 瑰麗絕色柔霧唇釉 #274

每個女生的化妝台上都會有一枝#274吧，調色足夠經典，感覺買了塗10年都不會過時。不過我私心覺得小蠻腰唇釉版的會更適合現在的季節，而且成膜的質地，對於每天被迫戴口罩的我們是最佳選擇。

唇釉版的274粉調會稍微明顯一些，所以更抬氣色，只要你膚色比古天樂白（不），都能輕輕鬆鬆拿捏它。顏色就像是用剛採摘的、熟透了的水蜜桃泡出來的果茶，又嫩又溫柔，它不值得成為那枝你一直隨身攜帶的唇膏嗎？

YSL

Rouge Pur Couture The Slim 絕色輕霧唇膏 #314

是不是以為帶棕調的唇膏素顏一定難以駕馭？不妨看看這枝大名鼎鼎的#314，這波濃墨重彩不管何時都能立刻打到我的心上！順滑的質地令人愛不釋手，再差的唇部狀態都能立馬擺平。

沒有一個女人能跨過茶棕色的這座大山（我單方面表示）低飽和度，上唇自帶一種朦朧的煙霧感。素顏的時候可以薄塗，會顯得你整個人有一絲清冷氣質。帶妝就無腦厚塗，氣場溢出18條街外，看有誰敢在你面前大聲說話！

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Shu Uemura 植村秀

Rouge Unlimited Amplified Matte 無色限炙烈柔霧唇膏 #AM BG966

要說調色大師絕對少不了植村秀，近期推出的新色讓我眼花繚亂，其中的這抹紅一下就抓住了我的眼球，顯白100分，黃皮狂喜！

就是一枝引人注目的玫瑰粉紅色，色彩飽和度很高，乍看過於高調，但它的絨霧質地卻能將它中和出一種獨特的高級感。薄塗就是嬌嫩的甜美少女，厚塗就是特立獨行的鬼馬酷girl~就像它的名字一樣，玫瑰與槍，是柔美還是奪目全憑你說了算！

HOURGLASS

Phantom Volumizing Glossy Balm 豐盈水漾唇膏 #SLIP

想必有不少姐妹的心頭愛是嘟嘟唇吧，那麽這枝#SLIP絕對能戳到你的心坎里！類似於固體唇蜜的質地，上嘴後唇紋一秒隱形，清透感十足但又能遮住你本身的唇色，超愛！

顏色就是溫溫柔柔的玫瑰豆沙色，有一丟丟水蜜桃般的甜蜜感，色彩飽和度不高，所以一點都不會因為你的膚色而影響它的美。誰塗誰是清純少女，嗲到不行！

STYLENANDA 3CE

3CE VELVET LIP TINT 啞色絲絨霧面唇液 #WALK N TALK

這枝可是我空管了一次的唇釉，著急上班就會直接抓它出來，立馬就會顯得氣色不一樣，而且塗起來就像是朱古力一樣綿密，一點都不挑唇部狀態。

其實像這種帶橘調的唇膏特別適合我們黃皮，而且#walk n talk是帶有奶茶調的，上唇就有種杏仁烤奶的感覺，超嫩！

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HYNTOOR

Pink Astronaut Dazzling Lip Dew 黑兔異想星球亮澤唇蜜 ＃Pink04

經常上網姐妹應該都知道這枝NARS平替吧！對比了兩枝之後我覺得塗上唇乍看都沒什麽區別，非常適合沒有多少預算的姐妹。

這抹紅茶色誰看了不迷糊哇！？顯白絕對是一級棒，它就是明媚這個詞的代言人，一絲螢光感都沒有。薄塗就是軟萌甜妹，厚塗又氣場滿滿，百變又獨特。

INTO YOU

Syrup Glossy Lip Tint #G03

白開水妝容可是從春天火到了秋天，到現在這枝還是不少姐妹心中的No.1！淡妝濃抹皆相宜，不管誰塗都能更加凸顯自身氣質。

顏色就和它的名字一樣，像是一杯咕嘟咕嘟冒著氣泡的枇杷水，清甜感滿到要溢出屏幕！橘調和粉調中和地剛合適，就算是黃皮來塗都不顯黑，不化妝塗也不違和，會讓人覺得「這個人本身唇色就好好看」，說它是純欲天花板不過分吧！

以上就是今天想推薦給大家的唇膏啦，都是非常抬氣色、日常上班素顏塗都ok得顏色！不知道其中有沒有你的同款~

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