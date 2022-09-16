穿高跟鞋腿愈來愈粗！台醫親授正確穿著3大法助你告別「蘿蔔腿」

「愛美不要命」許多女生對高跟鞋絕對是又愛又恨，穿上既顯腿長，身高比例又𣊬間拉長。不過穿上就要忍受一整天痛楚，嚴重起來直接影響走路，不時街上看到女生都會貼滿膠布防止刮腳外，讓走路起來感覺變得舒適。除了要忍受痛苦外，當長時間穿著還會令小腿肌肉緊繃，導致出現蘿蔔腿的問題。



的確高跟鞋能讓整體視覺身高瞬間修長5cm，但是上班一族的女生幾乎整天都要穿，特別是公司有規定。當長時間姿勢不正確，有機會導致大腿、小腿一起變粗的！台灣塑身專家邱正宏醫生曾在個人頻道上傳影片親授正確穿高跟鞋的方法，只需簡單方法即時拯救美麗的雙腿，再不用擔心腿變粗的問題，愛美的女生絕不能錯過，快來接招吧！

許多女生對高跟鞋絕對是又愛又恨，穿上既顯腿長，身高比例又𣊬間拉長。不過穿上就要忍受一整天痛楚，嚴重起來直接影響走路，（unsplash）

台醫教正確穿高跟鞋法 跟「蘿蔔腿」說再見！

英國及奧地利曾有學者研究證實了女生穿高跟鞋每星期超過5天，並且持續2年以上，小腿的腓腸肌會縮短13%，導致該肌肉一直長時間縮短的狀態，結果女生回家後穿著平底鞋時感覺到腳的那個肌肉有被拉扯，產生不舒服的感覺。這正正反映出日常生活中長期的某種習慣會影響到我們身體的結構。

台灣塑身專家邱正宏醫生（Youtube@愛瘦美網路傳媒 截圖）

邱醫生表示一個人的腿圍能夠維持在他的身高身長的20%以內，就稱得上是一條美腿，例如一個身高1米6的女生，其腿圍需在32cm以下才算是漂亮！

美腰方程式（Youtube@愛瘦美網路傳媒 截圖）

避免腿部變粗法｜1. 改成寬底高跟鞋



醫生建議可以盡量改成寬底高跟鞋，也就是讓腳尖跟腳跟的這個高度差不要超過6公分。市面上有些高跟鞋腳尖位是很扁的，因而會造成落差很大，那麼小腿收縮情況會更嚴重。

避免腿部變粗法｜1. 改成寬底高跟鞋（Youtube@愛瘦美網路傳媒 截圖）

避免腿部變粗法｜2. 不時伸展小腿肌



第二點，大家可以在上班期間不時伸展小腿肌。比如可以把重心放到一邊腳上，然後另外一隻腳盡量把腳尖往上抬，拉扯後面的這個小腿肌，就能夠有效伸展舒緩小腿肌。

避免腿部變粗法｜2. 不時伸展小腿肌（Youtube@愛瘦美網路傳媒 截圖）

避免腿部變粗法｜3. 用熱水泡腳配合按摩



另外，醫生建議大家下班回家後亦可以用40度熱水泡一泡小腿肌，再加上按摩大概20至30分鐘，這樣就可以避免小腿肌肉變粗變壯。