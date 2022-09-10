減肥方法｜飲酒都可以變瘦？營養師：梅酒對清腸去除陳年宿便有效

【減肥方法｜瘦身】日本模特兒佐佐木希曾入選「全球最美的100張面孔」，自婚後減少幕前工作，專心在家相夫教子。不過榮升人母的佐佐木希對自己的身材管理從未鬆懈，依舊擁有窈窕身材，她曾公開分享自己維持好身材的秘訣，其中一點是她表示自己會飲用梅酒控制體重，由於梅酒有消脂、抗衰老及清宿便的功效，她本人亦曾在社交平台分享2款自釀梅酒，一款加糖、一款無糖。



【瘦身｜減肥法】日本模特兒佐佐木希曾公開分享自己維持好身材的秘訣，其中一點是她表示自己會飲用梅酒控制體重（IG@nozomisasaki_official）

竟然喝酒都可以瘦身？今天《01女生》記者跟註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢了梅酒功效及正確飲用梅酒的方法，讓大家安心飲用又毋須擔心攝入過量酒精損害身體健康，此外營養師亦提供了非酒精飲品亦同樣達到相似效果，一起來看過究竟吧！

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

減肥方法｜梅酒的功效

梅酒含有多種抗氧化酚類化合物，檸檬酸，鈣質，鎂質等。當中亦含有苦味酸有輕瀉作用，對去宿便也有一定效果。但由於梅酒是其中一種糖分較高的酒精，所以在瘦身減重期間就不太建議多飲用。

【瘦身｜減肥法】梅酒的功效（IG@nozomisasaki_official）

減肥方法｜喝酒有利健康

營養師表示雖然不建議用飲酒作食療法或改善健康的手段。但的確有不少研究發現，適量飲酒或減低患上心血管疾病或癌症的風險。當中紅酒所含的抗氧化元素更高，在研究中發現或能為人體帶來更多益處。

【瘦身｜減肥法】喝酒有利健康（IG@nozomisasaki_official）

減肥方法｜梅酒具瘦身消脂作用

雖然飲用梅酒可以令人增加唾液分泌，促進消化，但由於本身梅酒熱量並不低於一杯125ml梅酒有約280大卡熱量，約等於一碗白飯，熱量比同等份量的啤酒高5倍。

【瘦身｜減肥法】梅酒具瘦身消脂作用（IG@nozomisasaki_official）

減肥方法｜其他酒精飲品代替梅酒

若果有些人不愛梅酒，營養師亦提供了其他酒精飲品代替，同樣達到相似效果。她建議大家可飲用白酒或紅酒，同樣含有豐富抗氧化元素，而熱量又相對較低的酒精。

【瘦身｜減肥法】其他酒精飲品代替梅酒（IG@nozomisasaki_official）

減肥方法｜這類人盡量減少飲用梅酒

有腎臟功能或肝功能問題，以及懷孕期婦女，都不建議飲用酒精。加上梅酒糖分高，糖尿病患者就更要小心斟酌份量享用，以免影響餐後血糖及整體血糖穩定。

【瘦身｜減肥法】這類人盡量減少飲用梅酒（IG@nozomisasaki_official）

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