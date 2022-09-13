日本「8分鐘瘦背毛巾操」破千萬觀看　激減腰間贅肉練成完美纖腰

8分鐘瘦背毛巾操｜現代女生長時間坐在電腦前工作，很容易令腰間積聚脂肪，但腰間贅肉偏偏就是最難減的地方！日本大熱的「8分鐘瘦背毛巾操」，每天只需8分鐘及準備一條毛巾就能擊退後背及腰間贅肉，練出纖瘦小蠻腰！這幾組動作在家中也能輕鬆完成，想擁有好身材就千萬不要懶，各位女生也趕快跟著做吧！



8分鐘瘦背毛巾操｜動作1：手肘下收鍛鍊背肌

首先雙手捉著毛巾的兩端向上伸直，然後打開胸部、收緊背部肌肉，把雙手手肘往下拉到背後，重複做30秒，從而鍛鍊背肌部分。

8分鐘瘦背毛巾操｜動作2：身體左右轉動

承接上一個動作，雙手捉住毛巾的兩端，把雙手向下拉到背後時，上身轉向右邊，然後重複動作轉向反方向，左右兩邊交替地轉動，重複30秒，過程中緊記要打開胸口，收緊背部。

8分鐘瘦背毛巾操｜身體左右轉動（ゆうか（Yuuka Sagawa）＠YouTube）

8分鐘瘦背毛巾操｜動作3：肩胛骨左右擺動

雙手抓住毛巾兩端向上伸直後，夾緊肩胛骨把右手手肘下拉至與腰間成90度，拉伸左側腰間，左右兩邊交替地做，重複30秒。

8分鐘瘦背毛巾操｜動作4：雙臂向上伸展左右轉動

雙手同樣是捉住毛巾的兩端，深呼吸把雙臂伸展向上，保持雙手伸直，固定盆骨後擴開胸口把上半身左右轉，重複做30秒。

8分鐘瘦背毛巾操｜雙臂向上伸展，上半身左右轉動（ゆうか（Yuuka Sagawa）＠YouTube）

8分鐘瘦背毛巾操｜動作5：雙臂伸展向上往後拉伸

雙手捉住毛巾兩邊低放在身前，吸氣時打雙臂向上伸展，把肩頰骨向下夾緊，擴張胸部把雙臂往後拉伸，重複做30秒。

8分鐘瘦背毛巾操｜動作6：身體前傾手肘下收

微曲雙腳，身體微微往前傾，雙手捉住毛巾往上伸展過頭，收緊背部把手肘往下收，緊記都收緊腹部、不要拱背，然後回到原本的姿勢，重複動作30秒。

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