減肥方法｜減肥愈減愈肥反復胖？台醫親揭常見減肥失敗10大地雷

減肥方法｜「減肥是女生終身事業」，大家總是把這句話掛在口邊，近年市面上的減肥方法層出不窮，包括人氣勁高的「168斷食法」，不過所有減肥方法並非適合所有人，若果大家打算採用另類的減肥法，最好都是跟家庭醫生查詢一下，以免胡亂使用錯的方法損害身體健康。



一名醫生在個人YouTube頻道《宋晏仁醫師XCofit初日》分享了一條有關減肥期間大眾常見減肥十大地雷（unsplash）

日前，一名醫生在個人YouTube頻道《宋晏仁醫師XCofit初日》分享了一條有關減肥期間大眾常見減肥十大地雷，使減肥效果不明顯且出現愈減愈肥的情況。醫生直言想達到減肥的效果，有正確方向及心態是重要的一環，使用正確的減肥法才不會白白浪費時間，亦不會誤踩地雷，使減肥一直停泄不前。

減肥方法｜台醫列出10大減肥地雷 助真正達到減重效果（youtube@《宋晏仁醫師XCofit初日》截圖）

減肥方法｜台醫列出10大減肥地雷 助真正達到減重效果

減肥方法｜地雷1. 少量多餐可以瘦？



不少人認為少量多餐有效減重，醫生表示這是一個天大的誤解。由於當我們每次進食時，都會引起血糖的波動，而血糖的波動是會造成胰島素的上升，導致脂肪囤積。總括來說少量多餐即是整天都在進食，那麼胰島素一直都是處於高水平，因此這樣減肥一定是失敗告終。

減肥方法｜地雷1. 少量多餐可以瘦？（youtube@《宋晏仁醫師XCofit初日》截圖）

減肥方法｜地雷2.大魚大肉會發胖？



大魚大肉一定會胖？醫生解釋大魚大肉的背後概念是正確大魚大肉是無問題的，若果大魚大肉是指暴飲暴食，又煙又酒，吃了一堆亂七八糟的食物，這樣無疑是損害健康。真正的好的大魚大肉是很重要的蛋白質來源，不但不會胖，反而更有利健康兼達到理想的減重效果。

減肥方法｜地雷2.大魚大肉會發胖？（youtube@《宋晏仁醫師XCofit初日》截圖）

減肥方法｜地雷3. 低脂肪才不會胖？



減重一定要吃有脂肪的食物，「吃油會令你變肥，吃脂肪就會長肥肉」這個概念醫生指出是錯誤的。其實減重的食物幾乎都是低脂肪的，醫生指能夠維持5年間減到10%體重的人不足5%，因此低脂食物不是正確。脂肪對人體是相當重要，不少研究都證實了脂肪吃得愈少，死亡率愈高，且患上心血管疾病的風險亦變高。

減肥方法｜地雷3. 低脂肪才不會胖？（youtube@《宋晏仁醫師XCofit初日》截圖）

減肥方法｜地雷4. 多吃一口不會怎麼樣？



「偏偏多吃一口不會怎樣」的這種心態及僥倖想法，讓你多吃了那一口不該吃的東西。醫生表示「這一口」就是地雷食物，包括一些澱粉、一小塊麵包、一粒糖果，這正是多吃一口所造成千古遺恨。

減肥方法｜地雷4. 多吃一口不會怎麼樣？（youtube@《宋晏仁醫師XCofit初日》截圖）

減肥方法｜地雷5. 一定要飯麵為主食？



有人認為吃傳統認定的飯麵主食才健康的，醫生解釋在生物化學上人體所需的營養素，有所謂必需胺基酸，這都是來自蛋白質的攝取—；而人體必需的脂肪酸則來自脂肪的攝取，身體就沒有所謂的必需醣。由於醣可以透過另外兩個營養素（蛋白質和脂肪）轉換而來，因此吃不吃全看自己的耐受性。

減肥方法｜地雷5. 一定要飯麵為主食？（youtube@《宋晏仁醫師XCofit初日》截圖）

減肥方法｜地雷6. 斷食會不健康？



不少人都會認為「斷食」是件非常恐怖及危險的事，而且讓身體造成具大傷害。醫生一語中的「人睡眠會否吃東西？」其實斷食是根據時間長短，基本上是輕易達到18小時斷食效果，因此斷食並非如此恐怖。斷食事實上是令到胰島素降低、血糖降低、升糖素升高，有助燃燒脂肪的一個簡單經濟的方法。

減肥方法｜地雷6. 斷食會不健康？（youtube@《宋晏仁醫師XCofit初日》截圖）

減肥方法｜地雷 7. 不吃早餐不健康？



醫生表示不吃早餐不一定代表不健康。假設睡到大概10點多已錯過早餐時間，甚少會補吃早餐。不少研究指出，「不吃早餐不健康」或者「減肥一定要吃早餐」，這都是一 個錯誤行為。

減肥方法｜地雷 7. 不吃早餐不健康？（youtube@《宋晏仁醫師XCofit初日》截圖）

減肥方法｜地雷8. 減肥一定要節食？



減肥人士經常都認為減肥期間一定要節食，每餐都要餓肚子。醫生解釋餓肚子的人通常都會減肥失敗，長期餓肚子身體會發生一個叫「飢餓反應」，即是腦袋會重新設定對食物的慾望，而且代謝能力下降，反而變得更容易長肉。最理想是一天進食時間固定，比例正確。

減肥方法｜地雷8. 減肥一定要節食？（youtube@《宋晏仁醫師XCofit初日》截圖）

減肥方法｜地雷 9. 愛吃混合烹調的食物



進食混搭的烹調食物，即是把所有東西「炒埋一碟」，雖則炒飯確實包含飯、肉、菜及不少配料，但主食都是以飯為主，遠遠大過其他的營養素，因此混搭食物是讓人無法判斷食物種類。醫生表示必須要分清食物種類、比例及份量，因此混合食物成為減肥最大的失敗原因之一。

減肥方法｜地雷 9. 愛吃混合烹調的食物（youtube@《宋晏仁醫師XCofit初日》截圖）

減肥方法｜地雷10. 只看體重不看體脂



女士們常以數字為標準，卻沒有注意到身體脂肪比例及肌肉比例，成為了一個瘦胖子。有些人只注意體重算起來BMI 23，卻有一個肥肥的肚腩。其實體重雖輕，但體內脂肪都積成內臟脂肪，因此女生們要多加留意。