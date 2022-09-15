消委會｜吃牛油不致肥反而有助防止肥胖？11款高評分牛油推介

【消委會｜牛油｜減肥】不少女生都認為減肥期間應該避食牛油，但原來這是減肥迷思？日本有醫生曾在節目中分享正確飲食法，指出吃牛油反而有助避免致肥，究竟原理是甚麼呢？雖然牛油有助減肥但也要慎選，在最新一期消委會報告中，測試了28款預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬，發現有超過一半樣本含有致癌物，只有2款獲5星高評分，《01女生》為大家盤點消委會高評分牛油，讓女生們在選擇牛油時可以參考！



【消委會｜牛油｜減肥】吃牛油反而有助避免致肥？（heungheungeliza＠IG）

消委會｜吃牛油竟然有助減肥？日醫教這樣吃能抑制糖分吸收

日本節目《中居正広の金曜日のスマイルたちへ》曾邀請日本醫生牧田善二分享正確的飲食秘訣。很多人都認為牛油容易致肥，所以減肥期間應該避免食用，吃麵包時也會寧願只吃白麵包，不塗抹任何牛油！但醫生就指出，往往導致肥胖的都並非卡路里，而是糖分（即碳水化合物），因為過多的糖分會在體內積聚，從而轉化為脂肪！

牛油作為高卡高脂的食品，減肥中的女生自自然然碰也不想碰，但其實牛油只含少量糖分，而當中所含的油脂反而可以在胃部形成保護膜，幫助抑制糖分吸收。節目中更利用了含有18g牛油的牛角包與只含2g牛油的白麵包進行實測，發現食用牛角包後的血糖值比吃白麵包後低，顯示出牛油的確對抑制糖分吸收起到作用，有助避免致肥，醫生更建議大家下次吃白麵包時可以在麵包上塗上牛油再食用，有助防止致肥！

【消委會｜牛油｜減肥】牛油有助抑制糖分吸收，有助避免致肥。（Unsplash@Megumi Nachev）

消委會測試牛油樣本 附11款高評分牛油推介

雖然以上證明了食用牛油有助防止肥胖，但牛油也不能隨便買！在消委會最新一期《選擇》月刊中，就抽取了市面上28款預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬進行測試，發現有15款人造牛油及塗抹醬樣本檢出含有致癌物環氧丙醇，其中一款（Earth Balance的Original Buttery Spread）的環氧丙醇含量更超出歐盟標準上限！不過，12款牛油樣本就全部沒有沒被驗出致癌物，但其飽和脂肪酸含量就普遍較高，消委會也建議不應過量食用。

而在28個樣本之中，其中2款獲得五星評價，分別是脂肪塗抹醬 Flora Light Spread（$43.9）及 Meadows Spread with Sunflower Oil （$19），其中 Flora Light Spread 更是總脂肪含量最低的樣本，每100克只含47.6克脂肪！

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【消委會牛油Q&A】