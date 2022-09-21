OL必學「練肩燃脂操」　健身達人分享3動作改善肩背痛

【減肥操｜肩背痛】相比難忍口的減肥餐單，就部分人而言，有趣的減肥操像較為簡單。上班時長期對電腦，久坐易形成腰酸背痛，特別是肩膊僵硬，更會引致頭痛問題。要紓緩肩痛，日本知名健身達人GETTAMAN於網上分享3個伸展方法，同時有助鍛鍊核心肌群及棕色脂肪細胞，以加快燃燒睹肪，達致減肥效果，各位辦公室女生不妨一試。



【減肥操｜肩背痛】上班時長期對電腦，久坐易形成腰酸背痛，特別是肩膊僵硬，更會引致頭痛問題。(《金秘書為何那樣》劇照)

【減肥操｜肩背痛】GETTAMAN曾於電視節目教授「5分鐘內臟瘦腰操」爆紅。(Youtube@GETTAMAN CHANNEL)

除了基本帶氧運動，適當伸展也修飾身形線條，並加快減脂。GETTAMAN曾於電視節目教授「5分鐘內臟瘦腰操」爆紅，後來更風靡亞洲，得到不少人大讚有效。近年他亦有在Youtube拍片，教授簡單的減肥動作，其中的肩膊訓練，更有效紓緩都市病——肩頸膊痛，每日只需花不到5分鐘便可。

動作一：活化棕色脂肪



聽到「脂肪」兩字，或會聯想到「致胖」，但原來棕色脂肪則是種「好脂肪」。它佔約人體不到百分之五，分佈於鎖骨、頸部和脊柱位置，較其他脂肪有更多的粒線體，裡面有大量產熱素（UCP1），有效加快燃燒脂肪，並產生熱能。

這個動作可以活化棕色脂肪，以助減肥。先張開雙腿至與肩膊處於同一水平線，再展開雙手向上伸直合實，讓雙臂貼緊耳朵。然後呼氣向外屈手，至手臂與身體形成90度，並稍為向後移，而手腕亦要盡量向外伸直，維持動作約3秒。最後吸氣回到雙手向上伸直的狀態，並重覆整組動作10次。

動作二：強化肩胛骨



坐在辦公室打字，由於背部常維持同一動作，肩胛骨易變僵硬，致寒背問題。因此只要強化肩胛骨就能讓身形更顯好看。先張開雙腿站立，與肩膊位置處垂直水平，然後手掌向內交叉擺放於腹前，呼氣舉高雙手至頭頂，然後打開雙手，這時手掌依然向後，直至身體呈大字型，掌心轉向上，維持3秒後再伸高雙手，回到原來位置，並重覆動作10次。

動作三：強化背部核心肌



背部核心肌可支撐上半身姿勢，減少寒背機會。這動作只需將雙腳打開，與肩膊垂直站立，然後伸高雙手合上，讓手臂緊貼耳朵。身體向前屈曲，隨動作稍成屈腿，呈半蹲式，其後打開雙手向後屈至最後，維持3秒後再向前伸直，並重覆動作10次，最後回到原來動作。