韓國健身女星親授居家懶人減肥操6式　一張凳練成蜜桃臀、馬甲線

想要鍛鍊出緊緻曲線，卻又不想花大錢上健身房嗎？想要瘦身有感，運動方式卻又不知該從何下手嗎？



私底下專精於健身、戶外運動的前韓國女團SISTAR成員昭宥SOYOU，過去就曾在韓國節目中大方分享自己的「居家懶人瘦身運動菜單」！到底被韓國女生評選為「最想擁有身材」第一名的她如何練出蜜桃臀與馬甲線？以下六步驟請快快學起來！

居家懶人瘦身運動6步驟，蜜桃臀、馬甲線、直角肩一次練成！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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居家懶人瘦身運動六步驟

第一招：單腳深蹲

在家沒有健身房的現成器具時，隨手可得的家具都能變成妳健身的好幫手！第一招單腳深蹲，就是借助餐桌椅的高度來搭配鍛鍊，首先腰桿挺直、將單腳彎曲放在椅子上，同時以另一隻腳支撐，屁股與核心施力緩慢蹲下站起。過程中可以依賴雙手平舉保持平衡，每天做3組，每組10次便能練出緊實蜜桃臀。

第二招：單腳拉伸

接著第二招－單腳拉伸也是訓練臀部下緣微笑線、核心穩定度的簡單招式！首先左手向外伸直，而後身體向前傾，接著右手緩慢輕碰地面，並以左腳為重心支撐站立；至於懸空的右腳則記得要與身體背部保持一直線，搭配右手向前延伸，兩側交替。同樣每天堅持3組，每組來回10次。

第三招：登山式訓練

長期久坐最容易養出小肚腩～針對核心部位的肥胖問題，妳可以在家多做這款「登山式訓練」！首先以平板撐姿勢將身體抬起，核心施力支撐不要讓腰桿凹下去或挺起來，接著左右腳屈膝交替向前，像是抬腿跑步一樣，每天來回3組，每組20次，燃脂效果超有感！

第四招：加強版平板撐

想鍛鍊出螞蟻腰、精實馬甲線，棒式平板撐絕對式基礎功！不過若妳希望效果更加倍，還可以試試這款進階版～執行上，先做好平板撐的支撐動作，接著左右手交替將手肘碰地、打直，上身體姿勢以平板撐、棒式交互替換，每天3組、 每組10次，一周腰圍就能小一吋。

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第五招：水瓶硬舉

居家鍛鍊沒有啞鈴的重量可以加強訓練該怎麼辦？別擔心，零成本的礦泉水膠樽也能是健身小幫手！首先準備兩罐裝滿水的寶特瓶替代啞鈴，接著雙手各拿一個，挺起臀部、腰桿打直，同時腿部呈半屈膝狀態、感受到屁股下緣緊緊的，而後讓膠樽貼著腿，緩緩跟著屁股向後坐的動作延伸至小腿，站起下彎來回為一次。每日持續3組、每組20次會讓臀型更加飽滿呦！

第六招：水瓶划船

最後一招，延續水瓶啞鈴的小工具輔助，女神教妳輕鬆練就直角肩！首先雙手各舉一個滿水膠樽，接著屁股向後坐、身體呈半屈膝的姿勢，這時要感覺屁股下緣、大腿後側緊緊的，而後穩定身軀，將雙手手肘向後彎曲提起20次為一組，每日3組，能讓背部線條更漂亮、也有瘦手臂的效果喔！

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