減肚腩｜一個動作瘦全身？日男波比跳3個月減11kg　跳出六舊腹肌

一個動作就可以瘦全身！光看到日本男網友的親身測試，就讓編編好心動呀~~



只花短短3個月時間，就可以有這麼大的變化~「波比跳」（Burpee）果然是脂肪殺手無誤！今天回家就跳起來~

脂肪殺手波比跳，3個月甩11kg肉，一個動作瘦全身！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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全球公認脂肪殺手「波比跳」

波比跳是一項結合深蹲、掌上壓、屈腿收腹等訓練的複合動作，它可以鍛鍊到全身肌群，比如核心、胸肩背腿腹，同時也訓練到心肺功能，在做波比跳時，會用到全身75%的肌肉，減脂增肌效果非常好，因此大受減肥人士喜愛，波比跳受歡迎的三大優勢是：

1. 不受場地限制

無論是在家、還是在健身房、還是出國渡假住飯店，波比跳的好處就是不受地點限制，想做就可以隨時做。

2. 脂肪殺手

波比跳被稱為脂肪殺手，因為能將心率在短時間內迅速提升到最大，促使脂肪燃燒！還能快速拉高身體的代謝，即使運動完後幾十分鐘到幾個小時，都還能持續消耗熱量。

3. 全身性運動

由於波比跳會訓練到全身70%以上的肌肉群，而且對於心肺功能的訓練也非常有幫助，對於想要快速看到減肥成效的人來說，是一項高效能的運動。

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波比跳這樣做

想學波比跳一點也不難，跟著下面的4步驟做就對囉~

Step 1：蹲下，將雙手撐在地面，與肩膀同寬。

Step 2：用力將雙腿同時後蹬，做成手掌平板支撐或伏地挺身撐地的姿勢。

Step 3：屈腿、向前跳，成為一個俯臥收腹的姿勢。

Step 4：俯臥收腹姿勢完成一個向上縱跳。

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日網友靠波比跳，大肚腩變六塊肌

日本就有男網友靠波比跳，花3個月時間成功瘦下11公斤！光一個動作，就能把原本像懷孕6個月的大肚子變成精壯結實的六塊肌！光看圖就很激勵人心啊！快來看看他是怎麼做的。

日網友分享，他的方式是快速做波比跳20秒後、休息10秒，這樣重複做8輪，共計花4分鐘時間，就能使脂肪加速燃燒~~他的重點在於「快速完成」，如果中間休息比較久，效果就會減半，雖然做起來很累，但短時間就能看到效果，他只花3個月就成功虐出腹肌，而且還不用控制飲食！一開始可能沒辦法做滿4分鐘，但持續堅持，一定會越來越進步，波比跳也會越做越輕鬆！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】