減副乳｜6個動作減走惱人副乳、拜拜肉　令胸部更集中飽滿防外擴

在夏天，穿上美美的小背心或是Bra Top時，總擔心令人尷尬的副乳、掰掰肉、蝴蝶袖會跑出來見人？



快一起來做這5個消副乳運動，學起來不僅可以消副乳、瘦手臂，還可以改善胸外擴的問題，讓胸型變飽滿喔！

6個動作消除副乳、減手臂、防止胸部外擴（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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6個消除副乳動作：

1. 手肘水平開合

■ 雙手放在後腦，並將手肘打開再合起來，持續1分鐘。

做這個動作時，你會感受到胸部有緊緊的感覺，同時感受到手臂伸展，此動作不僅可以消除副乳，還可以挺拔胸部、瘦手臂。

2. 手臂往前伸展

■ 將雙手合十，手肘向外延伸，手掌併攏往前伸直，注意與手肘保持平行，持續1分鐘。

做這個動作時，注意往手臂上施力，讓手臂向前伸展。

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3. 手臂向上開合

■ 和上一個動作類似，這次將合併的手掌及手臂向上舉高，手掌高過頭頂，雙手手肘開合，持續1分鐘。

這個動作除了消副乳外，還可以拉提胸型，矯正胸部外擴，讓胸型更加飽滿。

4. 握拳上下交錯

■ 手臂打直、雙手握拳，兩手臂快速上下交錯，同樣持續1分鐘。

感受到手臂根部拉緊並微微的痠痛，除了消除身體上的贅肉，通過這些動作運動還可以讓身體舒緩，好處多多。

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5. 胸開合伸展

■ 倒數第二個動作來到胸開合運動，雙手隨著手肘打開再合併，持續1分鐘。

透過這個動作是可以鍛鍊到胸部肌肉的，同時運動到手臂肉與副乳，消除多餘脂肪。

6. 手臂靠攏抬升

恭喜你來到最後一個動作！

■ 先將手掌合十向上舉，手臂盡量靠攏，然後開始重複向上抬，持續1分鐘。

雖然看似很小一個動作，但卻是所有動作之中的大BOSS，透過擠壓可以燃燒手部肌肉，達到瘦手臂的效果。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】