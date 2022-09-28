日本18歲肉食女性伴侶達500人？分享6招俘虜男人心單身女必學！

身邊總會有些女生朋友自小就深受異性歡迎，男友多籮籮！日本戀愛節目《僕たち…つきあってます！》就邀請了一對年輕情侶擔任嘉賓，而女方雖然年僅18歲，但已經與超過500人發生過性行為，更曾經同時與12個男生拍拖！被賦予「日本肉食女」稱號的這位女生更在節目中分享了6招俘虜男人心的秘訣，更表示使用這些方法，成功機率達99%，單身女必學啊！



日本戀愛節目《僕たち…つきあってます！》幫助不同情侶解決價值觀上的戀愛煩惱，其中一集邀請了一對年輕情侶擔任嘉賓，男方是21歲的Shin，而女方是只有18歲的Ayaka，而兩人遇到的煩惱竟然是女方過份肉食？

日本節目邀請了一對年輕情侶擔任嘉賓，男方是21歲的Shin，而女方是只有18歲的Ayaka，而兩人遇到的煩惱竟然是女方過份肉食？（《僕たち…つきあってます！》劇照）

「肉食女」除了有積極追求社會成就、喜歡名利的意思外，對感情也同樣是比較開放及喜歡主動出擊。主動、開放、著重性慾可說是「肉食女」的標誌性形容詞，而Ayaka跟Shin相識不夠6小時就約會並上酒店，甚至在當晚就走在一起了！在兩人交往的9個月中，女方多次出軌，試過同時一腳踏12船，又試過在一日內與4個人發生性關係，這些行為令男方失去安全感，所以到節目尋求協助。

最令人驚訝的是，Ayaka年僅18歲就已經跟超過500人發生過性關係，年紀輕輕就成功令眾多男生拜倒在她石榴裙下，實在令人不得不大感佩服！原來Ayaka自求學時期開始已經深受男生歡迎，在初中時更試過1個月內有近20人跟她表白！除了靠著出眾的外表外，Ayaka也有獨門秘訣俘虜男人心，她更指做足以下6招，成功機率達99%！單身女們不妨參考一下，一起輕鬆脫單吧！

Ayaka年僅18歲就已經跟超過500人發生過性關係，年紀輕輕就成功令眾多男生拜倒在她石榴裙下，實在令人不得不大感佩服！（《僕たち…つきあってます！》劇照）

俘虜男人心秘訣｜1. 視線攻擊

在聚會若遇上了目標對象，就一直盯著對方，視線絕不可以離開他，讓對方感受到你對他的好感。

俘虜男人心秘訣｜1. 視線攻擊（《僕たち…つきあってます！》劇照）

俘虜男人心秘訣｜2. 有意無意地稱讚對方

在聚會之中跟理想對象交談，在對答之間找機會稱讚一下對方，讓男生感覺良好，也自自然然會對你的好感度加分吧！

俘虜男人心秘訣｜2. 有意無意地稱讚對方（《僕たち…つきあってます！》劇照）

俘虜男人心秘訣｜3. 肢體接觸的誘惑

不經意地跟對方有肢體接觸，例如在桌子下面拖著他的手及觸碰他的大腿，不經意的觸碰可增加男方的刺激感。

俘虜男人心秘訣｜3. 肢體接觸的誘惑（《僕たち…つきあってます！》劇照）

俘虜男人心秘訣｜4. 近距離靠近對方

在適量的肢體接觸後，可嘗試靠近對方，當對方轉過來時，把臉貼近至幾乎可以親吻一樣，令對方心癢癢！

俘虜男人心秘訣｜4. 近距離靠近對方（《僕たち…つきあってます！》劇照）

俘虜男人心秘訣｜5. 吃對方吃過的食物

主動吃對方「口水尾」，利用這種「間接接吻」，縮短雙方距離，增加親密感，甚至可以餵對方吃食物。

俘虜男人心秘訣｜5. 吃對方吃過的食物（《僕たち…つきあってます！》劇照）

俘虜男人心秘訣｜6. 尾隨對方上洗手間

這點可說是所有秘訣之中的必殺技，當目標男生離座上洗手間時，自己也前後腳尾隨對方，在其他人看不到的地方給對方一個深情擁抱，令對方難以抗拒！