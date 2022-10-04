定年離婚成日本普遍現象 從家庭主婦一職退休 以離婚書換晚年自由

曾經有一套名為《熟年離婚》的日劇，講述一位畢生為家庭奮鬥努力工作的丈夫，即將迎來正式退休的日子，正準備與太太享受退休生活之際，妻子卻在丈夫退休的那一天提出離婚。正因為這套日劇，衍生起「熟年離婚」或「定年離婚」這詞匯，原來在丈夫退休之時提出離婚，在日本並不罕見？究竟是甚麼原因驅使這現象產生的呢？



常言道：「成功男人背後全靠一個女人」，在日劇《熟年離婚》之中，男主角花盡一生的心力努力工作為家庭奮鬥，而女主角就盡心盡力照顧家庭，讓丈夫放心在外打拼，丈夫本來以為退休後就可以跟太太一享消閒快活的晚年生活，但妻子卻在這時候提出離婚，決心離開丈夫，希望在家庭主婦的崗位上也退下來，享受自己想過的自由生活。

日劇《熟年離婚》講述一位畢生為家庭奮鬥努力工作的丈夫，即將迎來正式退休的日子，正準備與太太享受退休生活之際，妻子卻在丈夫退休的那一天提出離婚。（《熟年離婚》劇照）

劇集播出後，引起不少日本熟齡女性共鳴，原來這現象在日本並不罕見？日本明治安田生活福祉研究所曾以「結婚」為主題，向全國40至64歲男女進行調查，結果顯示在已婚人士之中有近3成有孩子的女性、近2成有孩子的男性曾考慮在自己或配偶退休後就離婚，而沒有孩子的已婚男女，亦有分別13.3%的女性及11.1%的男性有過退休後離婚的想法。

熟年女性多年來忙於照顧家庭，很多時候也忽略了自己，特別是有孩子的女性，有時想抽離一下，獨自去個旅行享受自己想過的生活也是相當困難，所以在結婚多年後想重拾自由，萌生起離婚的想法也不難理解，但為甚麼要在另一半退休之後呢？

原來在日本， 為了加強對離婚婦女之老年生活的保障，當地政府在2007年修改了年金制度，妻子在離婚時有權要求將丈夫所得的厚生年金予以分割，代表妻子一方具有直接享受一半年金的領受資格。換句話說，丈夫一方的退休金是夫妻兩人的共同財產，等到男方退休之時就可以取得對方的一半退休金，這就解釋到為甚麼要等待到丈夫退休之時才提出離婚吧！

日本政府在2007年修改了年金制度，妻子在離婚時有權要求將丈夫所得的厚生年金予以分割，代表妻子一方具有直接享受一半年金的領受資格。（《香港愛情故事》劇照）

男性要從職場退休，女性也希望從家庭主婦一職退下來，一擺家庭的束縛，享受自己想要過的生活。對於「定年離婚」的現象，香港又是否合適呢？在日本，上一代主張「男主外，女主內」，雖然在近年已開始逐漸改變，但依然難以一時三刻就消除這觀念，但在香港大部分都是「雙薪家庭」，早年雙方也勞碌於工作、為孩子的成長而奔波，或許真的要到大家都退休、子女都已長大成人之時才能真正享受二人世界。

在日本，上一代主張「男主外，女主內」，雖然在近年已開始逐漸改變，但依然難以一時三刻就消除這觀念。（《金魚妻》劇照）

結婚其實是否代表要一輩子被家庭所束縛，失去了所有私人空間呢？最理想的婚姻關係，需要給予自己及對方適量私人空間。作為女人，除了家庭之外，也應該培養興趣、建立自己的圈子，這才是最理想的人生吧！對於筆者而言，現階段也希望在退休後能與深愛的人走完人生最後一段路，至於「定年離婚」適合與否，其實也視乎大家對婚姻觀的看法，大家又有甚麼想法呢？