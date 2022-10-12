網絡大熱「30秒洗臉法」破600萬人點讚　零成本去黑頭清粉刺必學

護膚｜臉部清潔是肌膚保養中重要的一環，因為若果清潔得不夠徹底，用多少保養品，肌膚都難以吸收！網絡大熱「30秒洗臉法」，只需簡單幾步就可以徹底清潔臉上污垢，改善毛孔粗大問題，零成本抗痘抗粉刺及清除黑頭，特別有助舒緩因轉季而引致肌膚狀況不理想情況！



>>>編輯部10大臉部清潔產品推薦 泥膜去黑頭超有效！卸妝膏回購率高<<<

護膚｜臉部清潔是肌膚保養中重要的一環，因為若果清潔得不夠徹底，用多少保養品，肌膚都難以吸收！（dlwlrma＠IG）

30秒洗臉法｜步驟1：洗臉前先洗手

雙手容易沾染細菌、污垢，如果沒有把手清洗乾淨就觸碰臉部肌膚，很容易把細菌帶到臉上，或會引致敏感狀況。所以，洗臉前緊記要先用洗手液把雙手清潔乾淨，免得臉部越洗越髒，白費其後的保養工夫。

30秒洗臉法｜步驟1：洗臉前先洗手（阿雪Kara＠小紅書）

30秒洗臉法｜步驟2：重點清潔T字部位

建議大家挑選溫和性質的洗面乳，含保濕配方的產品效果更佳！開始洗臉時，可先把洗面乳揉至起泡，然後塗抹在較易出油的T字部位重點清潔，輕輕畫圈按摩，防止粉刺、黑頭生長，同時有助對抗出油問題，臉頰位置輕輕帶過就可以，然後用溫水沖洗乾淨。

30秒洗臉法｜步驟2：重點清潔T字部位（阿雪Kara＠小紅書）

把洗面乳揉至起泡，然後塗抹在較易出油的T字部位重點清潔，輕輕畫圈按摩。（阿雪Kara＠小紅書）

30秒洗臉法｜步驟3：二次清潔

清潔一次並不夠徹底，這個「30秒洗臉法」的關鍵就在於二次清潔，剛剛T字部位採用畫圈按摩形式清潔，而這次就改用按壓方式。先把潔面乳揉至起泡，然後塗在T字位等容易出油的部位，然後以輕輕按壓臉部，持續30秒，幫助深入毛孔徹底清潔，把粉刺按壓出來，接著同樣把泡沫輕輕帶過臉頰，用溫水清洗全臉即可。

30秒洗臉法｜步驟3：二次清潔（阿雪Kara＠小紅書）

30秒洗臉法｜步驟4：把全臉擦拭乾淨

洗臉後緊記要用紙巾或一次性毛巾把臉擦拭乾淨，因為臉上多餘的水分有利於細菌滋生，保持臉部乾爽再塗上保養品，才是最理想的肌膚保養。如果在洗臉後依然發現有粉刺問題，都不要用手擠壓，應該使用粉刺夾把粉刺清除，以免出現細菌感染，影響肌膚狀況。

30秒洗臉法｜步驟4：把全臉擦拭乾淨（了不起的水晶.＠小紅書）

學懂這個「30秒洗臉法」，在家裡也能零成本清除黑頭、粉刺，省了不少後續保養工夫，連到美容院護理肌膚的金錢及時間也能省掉吧！難怪這方法大受網民歡迎，在小紅書上更引來超過600萬人點讚，各位女生們也趕快一試，一起打造透亮無瑕好膚質吧！