編輯部10月好物十大推薦：DIOR千花圖騰唇膏、抗痘神器、賽車香水

10月美妝護膚推薦2022｜又來到一個月一次的編輯部好物推介！最近一個月天氣漸漸轉涼，不論是衣櫥或是美妝護膚產品都要換上一堆新品，而且天氣轉變皮膚都容易引致不同程度的皮膚敏感，因此大家緊記更換美妝護膚品必須循序漸進。《01女生》4位記者實試了多款產品，精選出10月份十大美妝護膚產品，其中有不少都相當適合秋冬使用，即看看記者們的親身分享，挑選出最適合你的產品吧！



10月美妝護膚推薦 2022（夏子婷 攝）

記者 鄭嘉晴：美妝好物推介 提亮好氣息

美妝好物推介 提亮好氣息（鄭嘉晴 攝）

10月美妝護膚推薦2022｜Miss Dior MILLEFIORI 時尚珍藏版傲姿唇膏 HK$380



Miss Dior MILLEFIORI 彩妝系列非常吸睛！唇膏裡面，絲絨妝效傲姿唇膏推出了全新色號1947，這種深玫瑰木色調塗上嘴給人成熟女人味的感覺。唇膏質感滋潤不乾，膏芯設計亦十分有心思，鐫刻有高貴典雅的千花圖騰。

10月美妝護膚推薦2022｜Miss Dior MILLEFIORI時尚珍藏版傲姿唇膏 HK$380（鄭嘉晴 攝）

10月美妝護膚推薦2022｜Laneige 鑽光水亮 Neo Cushion霜 HK$330



Laneige 鑽光水亮 Neo Cushion 霜質感輕薄，主打水光感妝容，適合乾性及偏乾混合肌，尤其是轉季踏入秋冬，臉部肌膚容易變得乾燥，女生用此款產品都可以得到額外保濕。而且亞洲女生膚色通常較暗沉，塗上面後遮瑕度很高，立即能提亮膚色，底妝妝感亦很自然。而且它含有SPF50+ PA+++ 防曬，非常方便又不怕曬黑。

10月美妝護膚推薦2022｜Laneige 鑽光水亮 Neo Cushion霜 HK$330（鄭嘉晴 攝）

記者 夏子婷：最強抗痘神器 防止暗瘡再度大爆發

最強抗痘神器 防止暗瘡再度大爆發（夏子婷 攝）

10月美妝護膚推薦2022｜TOM FORD BOIS MAROCAIN 香水 HK$2,320



踏入秋季木質調香水當然要擁有一支，而 Tom Ford 所推出的一系列香水向來都大受歡迎。不論任何香調都深受眾多女生喜歡，尤其是這支 BOIS MAROCAIN 的木質香水中性得來，女生們都能輕鬆駕馭。以前我亦對木質調香水稍微抗拒，不少木質香水的香氣都十分強烈，直至遇到 BOIS MAROCAIN 後，對其刻板印象漸漸改觀了，這款香水散發出新鮮的香根草氣息，撩人又治癒，絕對是一款男女皆可的木質香水。

10月美妝護膚推薦2022｜TOM FORD BOIS MAROCAIN 香水 HK$2,320（夏子婷 攝）

10月美妝護膚推薦2022｜innisfree Retinol Cica Repair Ampoule(30mL) HK$300



膚質向來容易引起敏感，轉季時會極度不穩定，一不留神塗錯護膚品即時大爆痘，因此記者在選擇護膚品亦變得謹慎。剛接觸 innisfree 這支速效抗痘精華安瓿時，對它沒有太大期望，了解清楚使用方法後，就當作晚間護膚使用，殊不知出現意外驚喜。大約塗了14天後，發現臉上暗粒粉刺變少，且收細了粗大的毛孔。最驚喜是平日生理期前夕都會出現暗瘡大爆發，但自從塗上抗痘精華後，完全沒有出現暗瘡大爆發的情況，因此敏感肌的朋友亦可放心使用。

10月美妝護膚推薦2022｜Innisfree Retinol Cica Repair Ampoule(30mL) HK$300（夏子婷 攝）

10月美妝護膚推薦2022｜MZ SKIN THE LIGHT MOISTURISER HK$1,800



MZ SKIN 的產品是首次接觸兼使用，作為混合敏感肌，我在選擇護膚品先要條件是護膚品絕不能有香氣。MZ SKIN 新推出的面霜質地輕薄，對於秋冬乾燥的天氣相當友好，多數都是作晚間護膚使用容易吸收，且有效恢復皮膚最佳濕度水平。每晚堅持使用，漸漸發現上妝變得貼服，減少了卡粉脫妝的情況，而且用了一段時間都沒有出現過敏及致痘問題。

10月美妝護膚推薦2022｜MZ SKIN THE LIGHT MOISTURISER HK$1,800（夏子婷 攝）

MZ SKIN新推出的面霜質地輕薄（夏子婷 攝）

記者 石欣桐：轉季好物 對抗毛躁髮質恩物

轉季好物 對抗毛躁髮質恩物（石欣桐 攝）

10月美妝護膚推薦2022｜fresh 玫瑰深層保濕睡眠面膜 HK$480.00



擁有敏感肌的筆者，特別注重保濕，除了一般的爽膚水及保濕面霜外，也推介 fresh 這款玫瑰深層保濕睡眠面膜，質感透薄，晚上睡覺時使用也不會感到黏膩不適！這款睡眠面膜的一大特色就是設有啫喱狀精華液與水潤霜狀面膜，大家可先用觸感清涼的啫喱狀精華液滋潤肌膚，再將水潤霜狀面膜塗上面，有助鎖住水分，睡眠面膜保濕效果顯著！

10月美妝護膚推薦2022｜FRESH 玫瑰深層保濕睡眠面膜 HK$480.00 （石欣桐 攝）

10月美妝護膚推薦2022｜Penhaligon's Sports Car Club 香水



作為注重香味的女士們，每天外出前都堅持要噴上香水。對於記者而言，一支香水最重要是持久度，而 Penhaligon's 這支 Sports Car Club 香水持久度特別高，早上噴上後，到晚上回到家香氣依然濃厚。它是以賽車為主題的香水，香味有別於花香、果香香水，前調帶辛香；略帶蜂蜜木質皮革香；後調以芳芬溫暖的龍涎香、麝香收尾。

10月美妝護膚推薦2022｜Penhaligon's Sports Car Club 香水（石欣桐 攝）

10月美妝護膚推薦2022｜MAISON DE THE 紅茶美髮伯爵茶香護髮油 100ml $159.90



電髮後，頭髮變得毛燥乾旱，近期愛用這款護髮油，幫助秀髮保濕，洗髮後趁著頭髮還在半濕狀態下搽上髮尾位置，再輕輕按摩髮絲，為秀髮保濕、減少毛躁！護髮油質感不算太油膩及很快吸收，更略帶伯爵茶香，每天使用令身心放鬆。

10月美妝護膚推薦2022｜MAISON DE THE 紅茶美髮伯爵茶香護髮油 100ml $159.90（石欣桐 攝）

記者 朱加曦：秋冬抗紋保濕好物推介

（朱加曦 攝）

10月美妝護膚推薦2022｜Armani Beauty Crema Nera 極致再生面霜 $3,200/50ml



Armani Beauty 的護膚系列素來以成效說話。這瓶面霜質感厚實，但容易推開，且很快便被肌膚吸收，滋潤得來不黏笠。面霜功效顯著，較淺細紋在塗後幾乎不見；紋路較深的亦見淡化，並觸感變軟滑，可配合高效修護眼膜，在寒冷乾燥的冬天使用最適合。

10月美妝護膚推薦2022｜Armani Beauty Crema Nera 極致再生面霜 （朱加曦 攝）

10月美妝護膚推薦2022｜Sofina Aube Timeless Color Lip #08 $220



天氣轉季，唇色也要跟著替換。今個秋冬流行復古，這支唇膏帶有南瓜色調，質感偏潤不乾，而且顯色度高，使肌膚看來更白，整體氣息提升。唇膏裡面的 Color Fix Oil，還可與呼氣時沾到唇上的水氣結合，形成凝膠網，並緊貼唇部鎖色，即便戴口罩半天，口罩都不太沾到唇印，非常好用。