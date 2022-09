編輯部9月好物十大推薦：去角質神器、瘦身腰帶、持久捲翹睫毛膏

9月美妝護膚推薦2022|踏入秋季是時候要更換一堆美妝產品及護膚產品,精緻女生當然要依季節使用不同美妝及護膚品!《01女生》6位記者實試了多款產品,精選出9月份10大美妝護膚產品,其中包括了粉底液、卸妝產品、護甲油等等,即刻看看記者們的親身分享,挑選出最適合你的產品吧!



9月美妝護膚推薦2022(夏子婷 攝)

記者 鄭嘉晴:美甲亮麗有光澤



記者 鄭嘉晴:美甲亮麗有光澤(鄭嘉晴 攝)

9月美妝護膚推薦2022|愛馬仕指彩護手系列指緣油 HK$445



很多女生都喜愛美甲,但美甲為原生指甲帶來的傷害可以很大。指甲油很多含有不少化學物質,塗在手上會帶來不良影響,加上美甲物料往往覆蓋指甲一段頗長的時間,期間指甲接觸不到氧氣。愛馬仕指彩護手系列指緣油含乳香黃連木萃取液、白桑果萃取精華和維生素E等,能保護指甲免受外界侵害,具有滋養和軟化角質層的功效。塗完立刻能見效,比起之前潤澤多了。就算平日在家中也可以經常塗在手指的尖端,輕輕按摩角質層,保養指甲。

愛馬仕指彩護手系列指緣油 HK$445(鄭嘉晴 攝)

記者 夏子婷:變奶油肌的秘訣在這



(夏子婷 攝)

9月美妝護膚推薦2022|PAUL & JOE 糖瓷柔肌粉底霜 HK$350



不時因天氣轉變,皮膚變得敏感泛紅,肌膚亦不穩定又易生暗瘡,因此一年四季都會常更換化妝品及護膚品。相信大家對PAUL & JOE皇牌產品都不陌生,今年9月推出了全新的粉底霜,喜歡奶油肌粉底的女生絕對會愛上這個產品。當中採用了water-in-oil油包水配方,有充足保濕度外亦不失適當的遮瑕力,即使暗瘡 痘印或各種瑕疵都如同修圖般變走,完美展現出遮瑕且自然不厚重的妝感。

PAUL & JOE 糖瓷柔肌粉底霜 HK$350(夏子婷 攝)

記者 石欣桐:敏感肌神器



記者 石欣桐:敏感肌神器(石欣桐 攝)

9月美妝護膚推薦2022|Laura Mercier 柔光透明蜜粉 HK$370/ 天鵝絨粉撲HK$140



不時聽說 Laura Mercier 的蜜粉出色,記者試完也發現絕對值得無限回購!蜜粉有助定妝控油,上臉效果貼服自然,不會有卡粉、浮粉的問題!產品質感清爽透薄,薄塗一層在T字位及鼻翼兩旁有助抗油光。另外,天鵝絨粉撲也值得一提,粉撲質感舒適順滑, 用作上蜜粉更有助令底妝更貼服!除了定妝之外,蜜粉亦是記者夏日用作拯救瀏海的一大法寶,只要在瀏海上薄薄地塗上一層,就能令瀏海整日不扁塌了!

Laura Mercier 柔光透明蜜粉 HK$370/ 天鵝絨粉撲HK$140(石欣桐 攝)

9月美妝護膚推薦2022|Cetaphil 舒特膚潤膚膏 HK$139.90



擁有敏感肌膚的記者,皮膚很容易痕癢、泛紅、起痘痘,Cetaphil 潤膚膏絕對是記者的護膚恩物!在肌膚上薄塗一層便能即時舒緩乾燥及痕癢問題,產品雖然滋潤不會太黏笠,即使在睡前使用也不會感到黏笠不適,潤膚膏亦不含香料、低刺激性,更經皮膚科醫生測試,所以可以放心使用!

Cetaphil 舒特膚潤膚膏 HK$139.90(石欣桐 攝)

記者 陳婉珺:減肥瘦身必備



9月美妝護膚推薦2022|VONMIE EMS 纖形塑身腰帶 第三代(加熱版)HK$799



記者一向都不太做運動,加上上班經常要久坐在電腦前工作,導致了「肚腩」問題。為了可以輕鬆減肚腩,記者便試用了VONMIE的EMS纖形塑身腰帶。腰帶結合EMS微電流及熱能雙技術 2設有3種熱能、 7種 EMS 模式(組合、 熱身 、 燃脂 、 肌肉運動 、 强化肌肉 、 深層按摩 、鍛鍊肌肉) 、 15種強度選擇。記者試用數次後,最喜歡使用燃脂模式,使用時會有熱力及按摩感覺,而且最方便是可以一邊工作一邊使用,希望在繼續使用下能成功減肚腩。

9月美妝護膚推薦2022|The Body Shop 酣睡薰衣草香根草香枕噴霧 HK$199



The Body Shop最新推出Sleep酣睡系列,當中的酣睡薰衣草香根草香枕噴霧為純素噴霧,由90%的天然成分製成,分別有薰衣草精油、香根草精油、及有機橄欖油。使用方法簡單,只需於睡前將噴霧噴灑在床和枕頭上,整個床舖就會散發陣陣的薰衣草味,香味持久,聞著花香味更有助舒緩疲勞,並加快入睡時間及提升睡眠質素,受失眠問題困擾的女生不妨可以入手試用。

記者 朱加曦:秋季美妝新品



記者 朱加曦:秋季美妝新品(朱加曦 攝)

9月美妝護膚推薦2022|Guerlain Parure Gold Skin Matte HK$805



近月最愛用的粉底。質感水潤易推,而且超級貼服、遮瑕度高,若只用水沖洗,需用點力搓,粉底才能洗走,可見出不錯的防水效果。平時使用粉底時,都有嚴重泛油和甩妝問題,但這款蘊含白牡丹根部精華,使膚色均勻,妝效帶細緻霧面質感,整天下來不易溶妝,只有輕微泛油,並沒太大浮粉或粉底不勻問題,效果令人驚喜。

Guerlain Parure Gold Skin Matte HK$805(朱加曦 攝)

9月美妝護膚推薦2022|Make Up For Ever The Professionall Mascara HK$260



睫毛膏是眼妝的最後一個步驟,可以提升眼部明亮效果,但若化不好,或會毀掉整個妝容。因此,一支專業的睫毛膏是必需的,Make Up For Ever最新睫毛膏採用雙刷頭設計,可以先以細刷頭梳理睫毛,以作簡單的日妝;若出席約會或活動,則可利用粗刷頭,加強太陽花睫毛的妝效,而且不易結塊,不會造成一撻撻的問題。

Make Up For Ever The Professionall Mascara HK$260(朱加曦 攝)

記者 馮曉藍:去角質2步驟



記者 馮曉藍:去角質2步驟(馮曉藍 攝)

9月美妝護膚推薦2022|SUM:37 奇蹟活酵肌密淨膚精華棉 70片 HK$290



曾經各大品牌都推出過「精華棉」,近日這股熱潮似乎又再回歸。SUM:37 在今年9月再推出「奇蹟活酵肌密淨膚精華棉」,一片直徑達6.5cm,特別雙面設計有不同功效,柔軟印花面只要順着肌膚紋理輕輕抺拭,就可以去角質;而光滑面則可以用作鎮靜補水及提升肌膚彈力,也可以在出門前在比較乾燥的位置敷5分鐘,就可以做出透亮肌膚的效果,也能令底妝更貼服。此外,臉部泛紅的女生也可以冷藏精華棉30分鐘,然後用光滑面,在發紅部位置敷5分鐘,能做到降溫及鎮靜效果,十分方便上班族女生。

SUM:37 奇蹟活酵肌密淨膚精華棉 70片 HK$290(馮曉藍 攝)

9月美妝護膚推薦2022|Caudalie 白藜蘆醇提昇緊緻晚霜 50ML HK$480



近日秋意起,天氣開始乾燥,護膚品也是時候要換。以酒莊為主的波爾多護膚品牌「Caudalie」,早在2003年推出以葡萄藤白藜蘆醇為主的護膚品,而這一盒白藜蘆醇提昇緊緻晚霜,含97%天然純素成分,質感相對結實,但順滑易推,適合乾燥天氣使用。它結合了葡萄藤白藜蘆醇、純素膠原蛋白萃取、微透明質酸複合物,可以補充流失的膠原蛋白及透明質酸,達至緊緻、改善皺紋的效果,並有一定的光澤感。它成分還有橙花、椴木及馬鞭草萃取,會散發出自然的香味。