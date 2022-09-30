編輯部9月好物十大推薦：去角質神器、瘦身腰帶、持久捲翹睫毛膏

9月美妝護膚推薦2022｜踏入秋季是時候要更換一堆美妝產品及護膚產品，精緻女生當然要依季節使用不同美妝及護膚品！《01女生》6位記者實試了多款產品，精選出9月份10大美妝護膚產品，其中包括了粉底液、卸妝產品、護甲油等等，即刻看看記者們的親身分享，挑選出最適合你的產品吧！



9月美妝護膚推薦2022（夏子婷 攝）

記者 鄭嘉晴：美甲亮麗有光澤



記者 鄭嘉晴：美甲亮麗有光澤（鄭嘉晴 攝）

9月美妝護膚推薦2022｜愛馬仕指彩護手系列指緣油 HK$445



很多女生都喜愛美甲，但美甲為原生指甲帶來的傷害可以很大。指甲油很多含有不少化學物質，塗在手上會帶來不良影響，加上美甲物料往往覆蓋指甲一段頗長的時間，期間指甲接觸不到氧氣。愛馬仕指彩護手系列指緣油含乳香黃連木萃取液、白桑果萃取精華和維生素E等，能保護指甲免受外界侵害，具有滋養和軟化角質層的功效。塗完立刻能見效，比起之前潤澤多了。就算平日在家中也可以經常塗在手指的尖端，輕輕按摩角質層，保養指甲。

愛馬仕指彩護手系列指緣油 HK$445（鄭嘉晴 攝）

記者 夏子婷：變奶油肌的秘訣在這



（夏子婷 攝）

9月美妝護膚推薦2022｜PAUL & JOE 糖瓷柔肌粉底霜 HK$350



不時因天氣轉變，皮膚變得敏感泛紅，肌膚亦不穩定又易生暗瘡，因此一年四季都會常更換化妝品及護膚品。相信大家對PAUL & JOE皇牌產品都不陌生，今年9月推出了全新的粉底霜，喜歡奶油肌粉底的女生絕對會愛上這個產品。當中採用了water-in-oil油包水配方，有充足保濕度外亦不失適當的遮瑕力，即使暗瘡 痘印或各種瑕疵都如同修圖般變走，完美展現出遮瑕且自然不厚重的妝感。

PAUL & JOE 糖瓷柔肌粉底霜 HK$350（夏子婷 攝）

記者 石欣桐：敏感肌神器



記者 石欣桐：敏感肌神器（石欣桐 攝）

9月美妝護膚推薦2022｜Laura Mercier 柔光透明蜜粉 HK$370/ 天鵝絨粉撲HK$140



不時聽說 Laura Mercier 的蜜粉出色，記者試完也發現絕對值得無限回購！蜜粉有助定妝控油，上臉效果貼服自然，不會有卡粉、浮粉的問題！產品質感清爽透薄，薄塗一層在T字位及鼻翼兩旁有助抗油光。另外，天鵝絨粉撲也值得一提，粉撲質感舒適順滑， 用作上蜜粉更有助令底妝更貼服！除了定妝之外，蜜粉亦是記者夏日用作拯救瀏海的一大法寶，只要在瀏海上薄薄地塗上一層，就能令瀏海整日不扁塌了！

Laura Mercier 柔光透明蜜粉 HK$370/ 天鵝絨粉撲HK$140（石欣桐 攝）

9月美妝護膚推薦2022｜Cetaphil 舒特膚潤膚膏 HK$139.90



擁有敏感肌膚的記者，皮膚很容易痕癢、泛紅、起痘痘，Cetaphil 潤膚膏絕對是記者的護膚恩物！在肌膚上薄塗一層便能即時舒緩乾燥及痕癢問題，產品雖然滋潤不會太黏笠，即使在睡前使用也不會感到黏笠不適，潤膚膏亦不含香料、低刺激性，更經皮膚科醫生測試，所以可以放心使用！

Cetaphil 舒特膚潤膚膏 HK$139.90（石欣桐 攝）

記者 陳婉珺：減肥瘦身必備



9月美妝護膚推薦2022｜VONMIE EMS 纖形塑身腰帶 第三代（加熱版）HK$799



記者一向都不太做運動，加上上班經常要久坐在電腦前工作，導致了「肚腩」問題。為了可以輕鬆減肚腩，記者便試用了VONMIE的EMS纖形塑身腰帶。腰帶結合EMS微電流及熱能雙技術 2設有3種熱能、 7種 EMS 模式（組合、 熱身 、 燃脂 、 肌肉運動 、 强化肌肉 、 深層按摩 、鍛鍊肌肉） 、 15種強度選擇。記者試用數次後，最喜歡使用燃脂模式，使用時會有熱力及按摩感覺，而且最方便是可以一邊工作一邊使用，希望在繼續使用下能成功減肚腩。

9月美妝護膚推薦2022｜The Body Shop 酣睡薰衣草香根草香枕噴霧 HK$199



The Body Shop最新推出Sleep酣睡系列，當中的酣睡薰衣草香根草香枕噴霧為純素噴霧，由90%的天然成分製成，分別有薰衣草精油、香根草精油、及有機橄欖油。使用方法簡單，只需於睡前將噴霧噴灑在床和枕頭上，整個床舖就會散發陣陣的薰衣草味，香味持久，聞著花香味更有助舒緩疲勞，並加快入睡時間及提升睡眠質素，受失眠問題困擾的女生不妨可以入手試用。

記者 朱加曦：秋季美妝新品



記者 朱加曦：秋季美妝新品（朱加曦 攝）

9月美妝護膚推薦2022｜Guerlain Parure Gold Skin Matte HK$805



近月最愛用的粉底。質感水潤易推，而且超級貼服、遮瑕度高，若只用水沖洗，需用點力搓，粉底才能洗走，可見出不錯的防水效果。平時使用粉底時，都有嚴重泛油和甩妝問題，但這款蘊含白牡丹根部精華，使膚色均勻，妝效帶細緻霧面質感，整天下來不易溶妝，只有輕微泛油，並沒太大浮粉或粉底不勻問題，效果令人驚喜。

Guerlain Parure Gold Skin Matte HK$805（朱加曦 攝）

9月美妝護膚推薦2022｜Make Up For Ever The Professionall Mascara HK$260



睫毛膏是眼妝的最後一個步驟，可以提升眼部明亮效果，但若化不好，或會毀掉整個妝容。因此，一支專業的睫毛膏是必需的，Make Up For Ever最新睫毛膏採用雙刷頭設計，可以先以細刷頭梳理睫毛，以作簡單的日妝；若出席約會或活動，則可利用粗刷頭，加強太陽花睫毛的妝效，而且不易結塊，不會造成一撻撻的問題。

Make Up For Ever The Professionall Mascara HK$260（朱加曦 攝）

記者 馮曉藍：去角質2步驟



記者 馮曉藍：去角質2步驟（馮曉藍 攝）

9月美妝護膚推薦2022｜SUM:37 奇蹟活酵肌密淨膚精華棉 70片 HK$290



曾經各大品牌都推出過「精華棉」，近日這股熱潮似乎又再回歸。SUM:37 在今年9月再推出「奇蹟活酵肌密淨膚精華棉」，一片直徑達6.5cm，特別雙面設計有不同功效，柔軟印花面只要順着肌膚紋理輕輕抺拭，就可以去角質；而光滑面則可以用作鎮靜補水及提升肌膚彈力，也可以在出門前在比較乾燥的位置敷5分鐘，就可以做出透亮肌膚的效果，也能令底妝更貼服。此外，臉部泛紅的女生也可以冷藏精華棉30分鐘，然後用光滑面，在發紅部位置敷5分鐘，能做到降溫及鎮靜效果，十分方便上班族女生。

SUM:37 奇蹟活酵肌密淨膚精華棉 70片 HK$290（馮曉藍 攝）

9月美妝護膚推薦2022｜Caudalie 白藜蘆醇提昇緊緻晚霜 50ML HK$480



近日秋意起，天氣開始乾燥，護膚品也是時候要換。以酒莊為主的波爾多護膚品牌「Caudalie」，早在2003年推出以葡萄藤白藜蘆醇為主的護膚品，而這一盒白藜蘆醇提昇緊緻晚霜，含97%天然純素成分，質感相對結實，但順滑易推，適合乾燥天氣使用。它結合了葡萄藤白藜蘆醇、純素膠原蛋白萃取、微透明質酸複合物，可以補充流失的膠原蛋白及透明質酸，達至緊緻、改善皺紋的效果，並有一定的光澤感。它成分還有橙花、椴木及馬鞭草萃取，會散發出自然的香味。