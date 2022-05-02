經痛｜編輯實測舒緩M痛5大Tips　不靠止痛藥　養好子宮預防盆腔炎

從青春期開始，許多女孩最大的困擾就是每次大姨媽來訪時都痛到沒辦法做事，根據統計香港每4名女性便有1名被經痛所苦，但是這種時候生理假又常常不夠請，加上就算躺在家休息還是一樣十分不適。



儂編現在就來傳授給妳們避免經痛的小撇步，讓妳們不用再硬撐啦！經過儂編實測是真的有效，有生理期困擾的女孩就繼續看下去吧！

5招預防經痛，防止對止痛藥造成依賴，預防盆腔炎~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 舒緩姿勢

當經痛來襲真的會全身都不舒服，有些人會有腰痠、下腹痠痛、脹痛的感覺，這時就可以試著用簡單的瑜珈伸展姿勢緩解，推薦的有嬰兒式、貓式和臥束角式等等，都能有效舒緩不適感，妳只需要先平躺在瑜珈墊或床上，接著雙腳屈膝、打開，而妳的手可以放在原地或是高過頭的地方，然後再利用「腹式呼吸法」，感覺腹部緩緩隆起與下降，透過腹式呼吸法就能幫子宮輕輕地按摩，停留這個動作幾分鐘之後，妳就能感到舒緩許多。

2. 不隨便吃止痛藥

很多女孩都會因為害怕疼痛，習慣只要一點點不適感就狂吃止痛藥，但想要解決經痛問題反而不能過於依賴止痛藥，不然會因為抗藥性而越吃越沒效果，到妳真的遇到受不了的劇痛時就會怎麼吃都沒用，更可怕的是如果因為一般止痛藥已經不能止痛，越吃越強效的止痛藥，這樣不但傷身體效果也不大，所以儂編建議止痛藥只在必要時吃就好喔！

3. 保持通風乾燥

現代的女孩習慣穿著過於貼身的褲子或長時間使用護墊不更換，這容易使陰道子宮頸暴露在容易感染的環境，嚴重還會引發慢性盆腔炎。儂編自己體會過，真的痛不欲生啊！這不僅是續發性痛經的常見原因，也是不孕症的淺在危險因子，若懷疑有異常分泌物應早日就診喔！像要根治經痛問題，平時的保養與環境很重要！

4. 避免壓力

壓力竟然也是造成經痛的主因之一！長期處於高壓是現代人的通病，精神因素會影響氣不暢而血瘀凝滯、子宮氣血循環不佳、經血排出困難而作痛。只能說心裡真的會影響生理啊！不要小看平時累積的壓力，都會直接反映在身上，所以在經期來潮時一定要保持愉悅、放鬆的心情，可以聽輕音樂搭配熱敷舒緩，對改變心情上有一定的幫助喔！

5. 培養運動習慣

許多平時就有運動習慣的女孩根本不會經痛，經過研究證實，運動真的能夠有效緩解生理期的疼痛感，建議每天進行30分鐘有氧運動，可增進身體調節氣機的能力、促進下半身循環，減少經痛與水腫。配合月經週期進行運動訓練則更有效果喔！只要簡單的運動，不僅能維持體態也能讓經痛從此與妳講Bye bye，離開床舖動一動絕對是一舉多得的好方法喔！

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