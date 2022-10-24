你夠美了嗎？歐美爆紅「膠帶減紋法」顯年輕　卻是糖衣包裝毒藥？

【凍齡保養】部分女生為變美，可以去得很盡。近日歐美瘋傳一個簡單的「膠帶減紋法」（Face Taping），得到多人認證有效，有皮膚學家更稱，這方法其實有人一直沿用，但現時成為了趨勢。雖方法奏效，但同時藏不少隱憂，甚至可能傷及皮膚？



【凍齡保養】，「膠帶減紋法」就是在睡前，將膠帶貼在面部肌肉位置。(IG@physiobeauty_justynawidelak)

顧名思義，「膠帶減紋法」就是在睡前，將膠帶貼在面部肌肉位置，利用其延展力讓臉部提拉，減少肌肉因地心吸力而下垂，從而預防細紋，看來肌膚更飽滿和年輕。有位46歲網民曾在社交網站上，分享自己12年前的照片，指當時已有額紋，但在晚上使用肌肉貼布（Kinesio Tape）後，現時皺紋幾乎消失，不需注射任何主毒桿菌。皮膚學家Roberta Del Campo亦指，雖對方法存疑，但不少病人聲稱有用，而她亦曾測試，發現早上的確有感肌膚變滑嫩。

【凍齡保養】46歲網民在社交網站上，分享自己在晚上使用肌肉貼布後，額紋幾乎消失。(tiktok@naturalfacebible)

過度使用加深皺紋？

每個方法都有好有壞，縱使「膠帶減紋法」可助肌膚變年輕，但過度使用同樣會弄巧反拙。Del Campo同時提到，長期使用膠帶的話，理論上會致肌肉過度擠壓，變得更結實和強壯，從而加深臉上的坑紋。整形科醫生Dr. Michael Horn亦稱方法「不真實」，並警告弊多於利，「當你拿掉膠帶時，或會破壞肌膚屏障，引致紅腫、敏感，甚至爆發暗瘡。由於膠帶黏力緊，故超時使用的話，更會感不適。」

多位專家都提到，「膠帶減紋法」效用只是一時，而市面上更有多種護膚法，比其更為有用。但若想肌膚在短期內顯緊緻，Del Campo指可以在重要場合前數晚用，「這可給予你當時一個更柔和的感覺，與此同時能避免肌肉增長的潛在問題。」

【凍齡保養】多位專家都提到，「膠帶減紋法」效用只是一時。(IG@strefarelaksu_pr)

美貌只是魅力的一個指標，獨特個性其實也很吸引

記得以前看過一部驚慄漫畫《整容液》，其後更翻拍成電影，內容講述女主角為變美，不斷利用「整容液」修改容貌，最後甚至無論在外在或內在，都失去原來的自己。雖然現實中沒有「整容液」，但不少女生為追尋理想中的外貌，因而盲目傷害身體，這到頭來只會讓自己想要更「完美」，演變成個痛苦循環，並與原來的自己愈走愈遠。正如謝安琪演唱的〈姿色份子〉提到，「每個相貌也極似，全沒個性與自我的標誌。」美貌只是魅力的其中一個指標，獨特個性其實也很吸引。因此與其透過極端方式，遮掩自己認為的不好，不如大方承認這樣的自己也很不錯。給自己一個大大的擁抱吧！