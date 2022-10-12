減肥方法｜日1茶匙薑黃＝每周3次運動？有效減腰臀圍、預防經痛

【減肥方法】女生的保養法則，首要補水，次要則是保暖。對於取暖食療，不少人都聯想到薑黃，不僅可紓緩痛症，原來還能減肥，就連日本女星新垣結衣，也會喝薑黃茶養生。



【減肥】有研究指每日一茶匙薑黃等於每周做2至3次1小時運動。(freepik)

被稱為「超級食物」之一的薑黃，得到不少醫生和專家推介。日本減肥科醫生工藤孝文表示，由於膽汁由膽固醇轉化而成，而薑黃內的薑黃素，會促進膽汁分泌，故能促進分解食物脂肪，同時消耗過剩膽固醇。韓國自然療法專家徐載杰也表示，薑黃能抑食慾，有效改善肥胖效果。此外， 書本《すぐわかる肝臓病と肝臓強化法》提到，薑黃含有4種精油成分，能促進血液循環及新陳代謝，因此這能間接幫助減肥。

每天只需吃一茶匙薑黃，據研究指等於每周進行3次一小時運動，同時維持心血管健康。工作人員將32位停經後婦女分成3組進行8周研究，其中一組每日吃150毫克薑黃素（等於約一茶匙薑黃份量）；一組則每周做2至3次、30分鐘至1小時帶氧運動，最後發現兩組的血管內皮功能都見一樣進步。根據European Review於2015年發表的研究顯示，參與者在持續一個月時間內，每日攝取2次800毫克薑黃素，結果無論在體重、BMI、腰圍及臀圍方面，都有下降趨勢，以證薑黃的減肥效用。

【減肥】薑黃得到不少醫生和專家推介。(freepik)

薑黃能減經痛？

台灣醫學網「Hello醫師」指出，薑黃還有助減經痛。經前易出現頭痛、憂鬱和肌肉痛等徵狀，而攝取薑黃的話，其消炎功效有助減輕痛症，同時能夠控制大腦的化學物質，影響造成經前症候群的蛋白質，促使情緒緩和，同時降低經前痛症出現。此外，薑黃素還能抑制免疫細胞移動到生殖系統，預防經期時的肌肉痙攣、子宮及腸道收縮的疼痛問題。

醫院指引：沒研究根據

對於薑黃的真實效用，《01女生》訪問英國註冊師楊蒨（Stephanie）。她表示，雖然薑黃療法近期流行，但據醫院指引，暫未有確切研究證明它的功效，如減肥等。她認同薑黃富含抗氧化物，能夠減少體內氧化作用，同時降低氧化壓力，令新陳代謝提升。故她相信這是薑黃助減肥的解釋，可促使體內不易積聚多餘脂肪。她亦言，由於記憶力與腦部氧化有關，估計薑黃預防老人痴呆與這有關，但不及DHA及EPA般具較強的科學根據。此外，她提醒孕婦及哺乳婦女不宜食薑黃的補充劑。