韓妹秋冬急救護膚法！美容院大熱軟膜粉　清潔力、保濕力遠超泥膜

韓國女生即使在秋冬也能保持水嫩白滑的美肌，當中秘密就是近年在韓國掀起熱潮的「軟膜粉面膜」！軟膜粉初初是韓國美容院幫客人敷上進行鎮靜、補濕之用，其後不少醫美品牌都相繼推出不同功效的軟膜粉，深受不少女生喜愛！一起來看看軟膜粉的好處和使用指南吧！它到底比傳統泥面膜優勝在哪裡呢？



『軟膜粉面膜』近年成為了韓國女生超人氣愛用物（IG@lindsay_shop)

軟膜粉與一般泥膜的比較

軟膜粉面膜特點

清潔效果：軟膜粉含有的矽藻土，吸附能力強。敷在臉上的時候，可以將臉上細小毛孔中的油脂、髒污等吸出，有效深層清潔皮膚。

多功效： 軟膜粉本身就有鎮靜舒緩、袪痘補水及美白提亮的功效，其後不少醫美品牌相繼推出了更多不同功效的產品。

一般泥膜特點

清潔效果：同樣利用不同類型泥士，毛孔中的髒污、油脂被吸出，達到深層清潔的效果，但使用後肌膚乾燥緊繃，要注意後續保濕。

軟膜粉使用指南：

軟膜粉就不像泥膜般打開即可使用，它需按照自身臉部大小調配用量，而調配比例則建議是（水）1：0.8（軟膜粉），或依照產品上建議比例進行調配。接著就可以快速攪拌，直至呈現濃稠但具流動性的質地後，便可以敷上臉，但要記得過程要快，因為軟膜粉面膜是會凝固的，最好是在兩分鐘內敷好。

均勻塗抹全臉（IG@mynamemonday）

軟膜粉使用小貼士：

在敷上軟膜粉面膜前，除了要做基本臉部清潔外，可以在敷上面膜前，先塗抹成分單純的精華，避免多功效及成分複雜的產品，因為軟膜粉同屬於多功效的產品，所以要避免同時間使用。

一星期一次，每次15分鐘就足夠（IG@pilates_jenny_）

▼▼▼【按圖看】接下來就看看韓國女生們愛用的軟膜粉！軟膜粉面膜是屬於調和類護膚，建議一星期一次，每次15分鐘就足夠！▼▼▼