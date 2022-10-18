銅鑼灣松本清本週開幕！兩層高全港最大　記者直擊9大必買美妝品

撰文：陳婉珺
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【松本清銅鑼灣】日本超人氣連鎖藥妝店Matsumoto Kiyoshi松本清自登陸香港後一直都大受歡迎，繼觀塘apm店、沙田新城市廣場店及屯門市廣場店後，松本清將於10月21日在銅鑼灣開設旗艦店，新店一共2層高，面積超過8,500呎，是全港最大的分店，更引入了不少全新的獨家美妝產品。以下《01女生》就為大家率先直擊松本清銅鑼灣新店有什麼必買美妝。

松本清銅鑼灣樓高2層，面積超過8,500呎，作為全港最大的松本清分店，記者在親身到訪後認為店內環境比其他分店的確相當闊落好行，而且店內更劃分成不同區域，方便大家按產品分類選購。

地下的潮流專區TOKYO Street主打THE RETINOTIME、ARGELAN及 SKIO等人氣及獨家發售的日本最新美容產品，更有BANDAI專櫃發售模型及電子遊戲；而且還設有Matsumoto Kiyoshi松本清的自家品牌專區，發售松本清的自家產品。

一樓就設有「KATE －TOKYO TWO FACES」體驗專區由AI分析用家的面部特徵和衣著配搭並提供妝容建議；另外還有美妝專區、營養補充品專區及設置電子皮膚診斷服務的美容護理專區，而且就連其他分店沒有的美容儀、洗面機等產品都有售。

另外，新店還引入了不少全新美妝產品及新品牌，例如日本護膚品牌SKIO的獨家產品VC White Peel Serum；有機護膚品牌ARGELAN亦推出了草本保濕系列的護膚品，秋冬轉季使用就最適合不過。

▼▼▼【按圖看】松本清銅鑼灣│新店必買美妝產品▼▼▼

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此外，為慶祝新店開幕，由即日起至11月6日，大家於銅鑼灣旗艦店內購物均可獲9折優惠；消費滿$300即有機會獲得松本清帆布袋乙個，先到先得，送完即止。

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