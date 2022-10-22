濕疹原因｜舒淇曾受皮膚過敏而暫別娛圈養病　靠獨家偏方改善膚況

【濕疹｜濕疹原因｜濕疹改善方法】轉季轉天氣，身體總會有點不適應，皮膚變乾燥、喉乾、便秘等問題。由於轉季都會容易引起不少的皮膚問題，皮膚可能會出現敏感及濕疹等等，且轉季是濕疹發作的高峰期，因此一直困擾著不少人，故此必須要對症下藥才能有效控制皮膚問題。



【濕疹原因｜濕疹改善方法】轉季都會容易引起不少的皮膚問題，皮膚可能會出現敏感及濕疹等等（WEIBO@舒淇）

【濕疹原因｜濕疹改善方法】女神舒淇飽受皮膚過敏 曾一度暫別娛圈養病

著名女藝人舒淇患有嚴重濕疹問題，多年飽受皮膚敏感、濕疹的困擾，醫生曾一度警告她不能再過分操練，舒淇曾於2017年宣布暫別演藝圈近4個月：「其實我只是暫休，不是退休。醫生已警告要休息不能一直拍戲，臉一直過敏紅腫好不了，我要努力把這毛病醫好，謝謝關心！請大家不要想太多！」

【濕疹原因｜濕疹改善方法】女神舒淇飽受皮膚過敏，曾一度暫別娛圈養病（IG@sqwhat）

身為藝人都需「帶妝」工作，而且工時十分長。久而久之皮膚遲遲不能復原。最近天氣轉季，皮膚變得敏感又脆弱，加上天氣越來越乾燥，更易引起濕疹發作，想改善濕疹問題？不如看看女神舒淇以下6招改善皮膚敏感的秘訣！

【濕疹改善方法】舒淇靠6招改善皮膚 「同路人」必看

濕疹改善方法1. 選用抗敏產品

藝人長時間需化妝，卸妝當然不能馬虎。舒淇的情況除了要注重卸妝及護膚，在選購及使用任何產品都要特別留意，女神為了減低過敏風險都會選用含丹參、金銀花、菊花、綠茶等天然成份的護膚品，這一類產品都能有抗過敏的功效。

濕疹改善方法｜舒淇靠6招改善皮膚 「同路人」必看！（IG@sqwhat）

濕疹改善方法2. 注重防曬

儘管飽受皮膚敏感、濕疹的困擾，都需要注意防曬，可減低紫外線對皮膚的傷害，減慢肌膚曬傷及老化。當然在選購及使用防曬產品，同樣要採用避免化學成分，最好以物理性防曬代替。

濕疹改善方法3. 不宜磨砂

敏感肌容易泛紅及不適，皮膚表皮層較薄，保護力亦十分弱。若果磨砂後皮膚的角質層變得更薄，再減低了皮膚天然屏障的功能，因此都不建議做磨砂及蒸面。

濕疹改善方法｜選用抗敏產品（IG@sqwhat）

濕疹改善方法4. 戒口

只要有任何皮膚問題，不少人第一步都會先戒口。例如大麥、小麥、包點、甜吃、蛋、奶製品等食品，因此戒口絕對是必須的。除此之外，有濕疹人士亦不妨做驗血測試，有助了解自己的身體狀況，有沒有其他食物也會引起敏感，從而減低過敏率。

濕疹改善方法5. 舒淇獨家偏方食療推薦｜薏米綠豆百合粥

功效：減輕粉刺、濕疹、風疹

材料：薏米50克，綠豆25克，鮮百合100克，白糖適量

做法：先洗凈百合苦澀味，再去掉內膜加鹽輕捏。再把薏米及綠豆加清水煮至半熟加百合，轉細火燜至熟爛，加糖即可飲用。

濕疹改善方法｜每天運動 35-40分鐘（IG@sqwhat）

濕疹改善方法｜6. 每天運動 35-40分鐘

眾所周知運動能促進身體健康，不但排走體內的毒素，且加強身體抵抗力，從中改善膚況。如果時間許可當然天天運動最好，明白都市人工作忙碌，時間未必能有效分配，那麼一周最少2-3次，運動後盡快洗澡，避免汗水長時間停留在皮膚，加劇濕疹問題。

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