皮膚炎｜髮際皮膚紅腫痕癢誤當濕疹？致敏元兇竟是洗頭水、沐浴露

小芳因皮膚紅腫乾癢至皮膚科求診，醫師原以為是異位性皮膚炎（通常又名濕疹），開立類固醇治療，但始終沒有改善。細問病人接觸史，發現病灶集中在髮際處、脖子等頭髮接觸部位，原來最近換了造成過敏的洗頭水，更換清潔品後症狀改善。



台灣開業皮膚科醫師莊德揚建議，對洗頭水過敏的患者，選擇單純、不要過於鹼性的產品，最好不含香精等過敏原，減少皮膚和頭皮刺激。

哪些清潔用品要避免？參考皮膚科醫師的意見吧。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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頭皮癢多脂漏性皮膚炎 洗頭水過敏少見

莊德揚指出，大部分頭皮發癢的案例幾乎都是脂漏性皮膚炎，但若當懷疑患者是接觸性皮膚炎時，會先分辨是過敏性或刺激性皮膚炎。臨床上大多是刺激性皮膚炎，過敏性皮膚炎較少。刺激性皮膚炎的特徵是洗完頭後，皮膚約兩三天內發生紅腫；過敏性皮膚炎則是約72小時後才會出現紅腫現象。

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過敏與刺激不同 接觸後發作時間有異

過敏和刺激是不同的情況，莊德揚近一步解釋，如果檢查結果是過敏性反應，表示洗頭水、沐浴露和化妝品只要含有此種成分，無論含量多寡，只要接觸到皮膚，兩三天後會出現過敏症狀。至於刺激性皮膚炎，則可能是頭皮狀況不理想，接觸較刺激的清潔品造成發病。

慎選清潔品 成分越單純越好

哪些清潔用品要避免？莊德揚建議，成分越單純、酸鹼度較溫和的產品越好，最好不要含有香精、皂劑等過敏原，減少皮膚和頭皮刺激。如果懷疑是過敏，除了避免接觸過敏原外，部分大型醫院可執行皮膚測試，尋找可疑的過敏原。

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