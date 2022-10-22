體重曾達150kg！台女分享4大減肥法甩90kg不復胖：要有更好的自己

減肥方法︳減肥可以為塑身形曲線，也能為健康著想。有女網民早前於「爆瘦公社」，講述自己的減肥歷程，表示自己曾胖至150公斤，其後因患糖尿病決心減肥，最終成功降到60公斤，足足減掉90公斤，非常勵志。她同時亦於帖文中，分享自己的4個減肥方向， 讓自己從心態到行為上，都助自己更易達到目標，大家不妨也試試。



【減肥】台灣女網民稱自己體重由150公斤減至60公斤。(Facebook@Weiru Chen/爆瘦公社)

【減肥方法】方向一：飲食習慣循序漸進

不少女生為更快達到目標，都會在剛開始減肥時，便完全戒掉油鹽糖，烹調手法變得只有白烚，迅間讓生活變得淡而無味。該網民認為，這樣「一刀切」的做法，易讓自己感到痛苦，磨滅減肥的決心，因此應該循序漸進。她表示會在蔬菜和蛋白質食物裡，慢慢增加原型食物的比例，並將加工食物的攝取，降至日常飲食的百分之二十，不會不吃澱粉，否則容易情緒低落暴燥，甚至影響經期。

此外，她特別提到，每公斤脂肪需消耗7,700卡路里，同樣每增胖1公斤，便要攝取多7,700卡路里。因此，為減輕節食的辛苦感覺，她定時定候都會給自己一個treat day，讓自己在減肥同時，享受適當的快樂。

【減肥方法】網民指運動是不復胖的關鍵。(《神秘家族》劇照)

【減肥方法】方向二：運動是不復胖關鍵

減肥最讓人沮喪的時候，是當稍為放縱或偷懶時，很容易會復胖。女網民認為不復胖的關鍵是運動，並指任何飲食法在經過執行一年後，其實效果差不多。而運動雖然不可瘦，但可助提升心肺肌力，紓緩生活型態改善壓力，讓心境保持平和，無論在身心方面都更健康。

【減肥方法】若感壓力時，網民指可以做做手作，以分散想食東西的感覺。(《恩硃的房間》劇照)

【減肥方法】方向三：感壓力時要分散注意力

她同時認為，減肥方法需維持一輩子，才可減少復胖問題。因此相較痛苦的減肥，她傾向輕鬆的方式，同時鍛鍊更強大的心靈。她以前每當感到壓力或有情緒時，都會透過飲食紓解，而現在則會分散注意力，如出門走走、整理房間或洗廁所等，約過半至一小時就能改善進食衝動。

她亦認為，減肥時不應施加更多壓力，如不要每天量體重，這樣易造成焦慮或挫折感，可以轉以每3至5次量一次紀錄進度，在進入維持期後，則至少每兩天磅重，以提醒避免復胖。

【減肥】減肥應是以「更好的自己」為目標，不能為瘦而用極端傷害身體的方法。(《Start Up》劇照)

【減肥】方向四：以「更好的自己」為出發點

不少女生為減肥，或不惜傷害身體，換取更快的效果。但她則認為身體要陪伴我們走一輩子，因此需要愛護及善待，並鼓勵無論作任何改變，都應以「更好的自己」為出發點，用更健康的身體陪伴家人、擁抱愛情和維持生活品質，「不要把自我價值建立在別人的回饋，這才不會在無法達到想要的目標時，放棄曾經那麼努力的自己。」

資料來源：Facebook＠爆瘦公社