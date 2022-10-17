半年甩14磅不復胖！YouTuber推4大愉快減肥要訣、吃肉有分排序？

【減肥】有說「上鏡會肥10磅」，故不少女星和YouTuber都會注重身材管理。不時拍攝飲食話題的「屎嫂程程」，早前於社交媒體分享日常照，展現出11字腹肌，讓不少網民感羨慕。不過，她透過影片《我如何成功減肥14磅？》，稱自己最胖曾達53公斤，並利用半年時間減至47公斤，而拍攝腹肌照距今，亦已逾3個月，但仍沒復胖，成績相當奏效。她同時提出自己的4大減肥要訣，大家不妨參考一下。



【減肥】屎嫂程程早前分享自己的減肥法。(IG@chingslimeso)

【減肥】屎嫂程程展示11字腹肌。(IG@chingslimeso)

要訣一：清楚了解自己個性



坊間有很多減肥法，不少人都會盲目跟隨這些做法，這樣或會影響健康。她提到自己曾咨詢營養師，從而找出減肥方向。她認為，若目標沒達成，會感灰心和放棄，故減肥前應先了解自己是個怎樣的人，並找出「愉快減肥」的方程式。如自己難堅持運動，而且不能接受淡味食物，於是透過攝取蛋白質減肥。

【減肥】她推介吃海鮮助減肥。(IG@chingslimeso)

要訣二：肉類優先排列學



不少人怕攝取太多肉類和脂肪，會使卡路里量上升。屎嫂程程指出，不會戒掉食肉，但在選擇食材時，則有優先次序。她會以少油、多菜和多肉為主，較常吃牛肉和雞肉，指是「營養師最推薦的減肥肉」，但會去掉脂肪及雞皮。她同時推介海鮮，會弄煙三文魚沙律及蝦仁炒蛋，更稱羊肉脂肪超多，因此基本上都不吃羊，而豬肉則排尾二，由於脂肪較多，故越靠近骨的部位，如排骨等就會少吃。

【減肥】她會減少澱粉攝取。(IG@chingslimeso)

要訣三：一碗澱粉減肥法



她表示身邊不少好友都不吃澱粉，但自己跟著做的話會極度不快樂。因此她都會照吃澱粉，與此同時相對減量。她分享自己身高為161厘米，當時體重53公斤，而據營養師建議，每日可吃一碗白飯份量。她亦會將其分成三等分，讓三餐都能吃到澱粉。她同時指出，澱粉攝取量因人而異，因此最好事詢問營養師。

【減肥】她每天都喝2公升水。(YouTube@屎嫂程程)

要訣四：每日至少2公升水



她指改變自己超多的是每天喝至少2公升水，雖然起步時較難，但隨著轉變成習慣，已覺得非常輕鬆。她引述營養師指出，如果有做到上述的飲食控制，「但喝不夠水也是沒有用。」她解釋，身體需要水分進行新陳代謝和消脂，因此想要減肥的話便要多喝水。此外，她亦提到自己不會喝甜的飲料和可樂等。維持喝水習慣後，她指不僅能助減肥，還發現肌膚沒那麼乾，上妝效果也較佳。

資料來源：屎嫂程程