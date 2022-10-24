「宮寒」忌露腹和腿！中醫師推薦的暖宮湯水只需當歸、羊肉和生薑

宮寒︳踏入冬天，天氣開始轉涼，女生也忙著添置厚身衣物過冬。除了即時的保暖，作為女生也要懂得未雨綢繆，為身體健康做好準備。身體保養需要由內以外、慢慢做起，因此一些暖宮湯水與食品一定不能少，手腳冰冷的女生更要多加留意。《01女生》詢問了中醫師的禦寒建議，一起來看看吧！



「宮寒」指的是女生本陽氣不足、陰寒內盛，無法溫煦子宮。（Getty Image）

如何避免宮寒？

中醫常說的「宮寒」，指的是女生本陽氣不足、陰寒內盛，無法溫煦子宮。在各種外在環境及飲食因素影響下進一步使寒氣入侵，導致子宮氣血運行不暢，子宮功能發生問題，導致月經下腹疼痛、閉經和月經量異常等月經失調情況，嚴重者更可影響女性不育。在日常生活中，女生可注意以下幾點來避免宮寒。

女生本身體質較虛，容易受寒，在日常生活中需要多加注意保暖。（Getty Image）

首先，受凉及受風是導致宫寒的其中一大問題。女生本身體質較虛，容易受寒，在日常生活中需要多加注意保暖。秋冬天氣大風寒冷，而且早晚溫差大，適當地增添衣物或暖包能避免腹部受涼。況且現今不少工作需長期處於空調環境下，女生可自備薄外套、薄毯或披肩等以防不時之需。

生冷飲食加劇宫寒

中醫認為寒從腳起，所以保持腳部的溫度是至關重要的。下肢常被稱為第二個心臟，因此下肢如果受寒，容易影響血液運行。我們平時可在晚上以50度以下的熱水浸腳15-20分鐘，促進下肢血液循環，以達到驅寒的目的。加入中藥材如艾草、紅花或生薑等進行足浴可令溫通，效果更佳。

女生飲食生冷也會加劇宫寒。（Getty Image）

此外，女生飲食生冷也會加劇宫寒。寒主受引，生冷食物或引起血管受縮，導致痛經及頭痛等問題。而且寒邪容易損傷體內的陽氣，女生本陽氣不足，飲食生冷後更容易影響經血的排出，對身體造成不少影響。所以平常應少吃生冷食物，特別在經前及月經時，應盡量避免生冷飲料及雪糕等。平時可適當食用一些溫性且有補益氣血之品如枸杞、桂圓和紅糖等。

德善堂註冊中醫師洪慧雯（受訪者提供）

中醫師推薦的暖宮湯水

想做好身體保養、又對煮食有興趣的女生，不妨試一下洪慧雯註冊中醫師推薦的暖宮湯水－當歸羊肉生薑湯。材料非常簡單，只需要當歸20克、羊肉500克和生薑30克。首先，把羊肉洗乾淨，並切塊汆水撈出備用：洗淨當歸和生薑後切片備用。然後把所有材料放入鍋中，加入適量水，用大火煮滾後撈除浮沫，再轉細火煮約1.5小時，適當調味後即可飲用。這款暖宮湯水做法簡單，卻功效多多。它驅寒暖宮、補益氣血。尤其適合手腳容易冰冷和氣血不足之人士，唯感冒期間及有濕疹者不宜飲用。

除了注意飲食及保暖外，適當的運動也可避免宮寒的問題發生。中醫認為得溫則舒，運動30分鐘可使全身溫暖起來，從而改善血液循環，令氣血調暢，子宮的功能得以發揮正常。另外，上班的女生可在中午飯後到室外散步，午後陽氣充足，適當的曬太陽可補充陽氣，溫煦身體以助散寒。

寒冬忌露腹和腿

在冬天或在冷氣地方喜歡穿露腰和短裙之類，有可能對子宮造成影響。（IG @jennierubyjane）

女生愛美是永不改變的事實，但在冬天或在冷氣地方喜歡穿露腰和短裙之類，有可能對子宮造成影響。女生身體多屬陰寒體質，容易出現氣血不足及手腳冰冷的情況。在天氣寒冷、身處空調環境或穿著清涼時會更加容易使人體接觸到寒氣。寒氣侵入人體後，氣血因寒而凝結，子宮及骨盆腔的血液循環變差，長期可導致血管緊縮，出現不同的婦科問題。

子宮是十分怕寒冷的器官，寒從腳起，腹部屬陰，中醫經絡理論中三陰經及帶脈循行於足部及腹部，故腹部及下肢更加需要保持溫暖。在溫度低的地方受寒機會已經顯著增加，如果加上露腰短裙等穿著，寒氣更加容易入侵，並會消耗陽氣，陽氣無以溫煦，寒氣積聚，不單對子宮有所影響，還會影響女生的整個身體系統，出現各種問題。所以為了子宮及身體的健康，女生應避免在冬天或在冷氣地方穿露腰，短裙之類。