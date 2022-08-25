中醫創不復胖「三階段減9kg減肥法」　3茶飲助修身、曬太陽促減磅

【減肥】減肥除在飲食和鍛練上需多加努力，還要看準時機。台灣由中醫轉型至Youtuber的「77老大」，常拍片分享減肥、養生和感情等一二事，連藝人徐熙娣（小S）也曾在節目上稱是他的讀者。早前，「77老大」聲稱有粉絲依照其減肥影片的做法，結果成功由94公斤降至68公斤，效果相當驚人。「77老大」續分享一套獨創的《三階段九公斤減肥法》，需分3個階段進行，而且「絕不復胖」。



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【減肥】「77老大」聲稱有粉絲依照其減肥影片的做法，結果成功由94公斤降至68公斤。(Youtube@77老大)

「77老大」在影片中，整理過往所分享的減肥片段，並創出一門減肥法。他指出，方法需針對3個階段，進行相應的減肥法，「正所謂降龍都有十八掌，減肥就不能只有一招。」他認為，這3個階後所減的重量應該相等，如若想減9公斤，每個階段在減3公斤後，便可進行下一階段。

【減肥】第一階段以祛水腫為主。(freepik)

【減肥】第一階段：消除水腫和祛濕

懶惰女生新陳代謝較慢，廢水易積聚在體內，形成浮腫。這種體質通常會被稱為虛肥，需透過祛濕回復身形。在濕度高的環境下，「77老大」表示濕氣會包裏脂肪，造成水腫，因此每天要喝杯「瘦身除濕飲」，以各3克的荷葉、薏仁、玉米鬚、茯苓和黃耆，加進600毫升清水煮10分鐘，便有效消除水腫。

此外，糖分也是加重濕氣的原因之一，故「77老大」建議盡量少吃，若然忍不住口，可以將糖分先減一半，「請一定要讓自己，很容易做到，那你就會很簡單堅持。」他亦認為，每兩天可以做快走運動半小時，從最簡單舒適的方法做起，並透過流汗排出多餘水分。

【減肥】在陽光不猛烈的時候出外走走，能加速減肥。(《德魯納酒店》劇照)

不少女生為美白都愛留在室內，抑或出門都會撐傘，但「77老大」建議在陽光不猛烈的時候，出外走走曬太陽，這樣便能「提升陽氣、加速減肥」。而在按壓穴道方面，他指出豐隆穴（小腿肚側面的正中間）可幫助除濕瘦身，稱「棉花糖女生」每天可按至少10分鐘，幫助排走水分。

【減肥】玫瑰有助消脂瘦身。(freepik)

【減肥】第二階段：提升代謝率、加快消脂

減肥通常會愈減愈難，故第二階段亦以增肌為主，加快燒脂作用。「77老大」建議這時可喝「纖盈玫瑰茶」，將各3克的玫瑰、荷葉、茯苓、山渣和陳皮，以600毫升清水煮10分鐘，然後每天喝一杯，便會全面的消除脂肪、提高代謝、增加飽腹感。他亦提到，這階段除了隔天進行快走的帶氧運動，還要使用健身器材進行重訓，如深蹲、平板支撐和跪姿伏地挺身等，以鍛練出更多的肌肉。

在飲食方面，「77老大」指是減肥的關鍵，需在飯前先喝杯暖水減食慾，並減少主食的三成澱粉，以青菜來替代。若要加速排汗和排毒，他指出每周可以浸浴兩次，以助減肥。他亦舉出兩個促進代謝的穴道，包括關元穴（肚臍下約兩手指位置）和飢點（耳珠前），只要每天按摩10分鐘，約兩至三周就能「加速通過減肥停滯期」。

【減肥】少女時代以長腿見稱。(IG@smtown)

【減肥】第三階段：重點改善身形

來到減肥目標的尾段，主要都是塑造身體曲線。「77老大」推介「象腿肥臀再見茶」，將各5克的丹蔘、山楂和桂枝，混合各3克的荷葉、薏仁、茯苓、白朮和蒼朮，以600毫升清水煮滾沖泡，然後每天飲用就能消除內臟脂肪。不過，他特別指出經期時盡量不要飲用，需待過後才繼續。

【減肥】第三階段可選揀消脂較強的帶氧運動。(《她們創業的那些鳥事》劇照)

若習慣第二階段的以青菜代替三成澱粉，「77老大」認為可以更進一步，將每周的其中一天晚餐定為「蔬菜餐」。由於大部分時下都市人都「營養過盛」，故這做法不太會傷身，而且還「可以減少身體的負擔。」至於運動方面，除了帶氧和肌群運動，「77老大」認為重點在於改變運動的模式，如將加走運動改變燃燒更多卡路里的慢跑、游泳和單車等，再配合局部按摩，便能加強塑型，讓局部線條顯更美，並減少肥胖紋的出現。

資料來源：YouTube @77老大