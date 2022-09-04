指甲反映4至18個月健康　月牙愈多愈好？中醫：常美甲損指甲健康

【指甲健康】人體就像一個小宇宙，身體每一個部位的變化，都透露健康狀況的訊息。指甲由日常「修剪」的甲板、甲床、甲基質、甲半月、甲根和甲皺褶等組成，形成完整的構造。各部位的性狀和生長速度不同，因此指（趾）甲可以反映最近4至18個月的健康情況。



【指甲健康】指甲由日常「修剪」的甲板、甲床、甲基質、甲半月、甲根和甲皺褶等組成。（unsplash@jd_chon）

當多隻指甲形狀、顏色、紋理出現異常改變時，就可能提示健康狀況出現問題，需要注意一下自己壓力狀況、調整不良作息及飲食習慣。如果伴隨其他身體不適，應及早向醫師諮詢，以免耽誤病情。因此平時不妨減少美甲的次數，減少對甲板的刺激之餘，亦方便觀察指甲，幫助我們更了解身體的變化，令指甲由內到外透現淡紅亮澤的自然美。今天《01女生》記者請來註冊中醫師彭芷慧為大家拆解反甲成因及指甲出現各種情況時所需注意事項，一起來看過究竟吧！

註冊中醫師彭芷慧 廣州中醫藥大學中醫學學士

中醫認為「肝藏血，主筋，其華在爪」爪即指（趾）甲，是肝臟榮華外露的表現，因此其變化與肝血的狀態有密切關係。肝血充盈，指甲表面會顯得透紅有光澤，平滑有彈性。若肝血虛虧，指甲就會變得軟薄而脆，顏色蒼白，出現縱橫溝紋、凹洞指甲，甚至斷裂的現象。隨年齡增長，氣血漸衰潤養不足時，也有機會出現爪甲枯脆的現象。

指甲健康｜1. 常反甲、斷甲成因



反甲，又稱匙狀甲，表現為甲板變薄變平，邊緣翹起，嚴重的情況下會出現中央凹陷，如匙羹一樣。反甲以後天性局多，一般與貧血的關系較為密切，常見於缺鐵性貧血，可以進食適量的菠菜、牛肉等以補充鐵質。缺乏維他命B3、B12、維他命C；患有濕疹或甲狀腺功能異常等都可能引起反甲。

【指甲健康】反甲，又稱匙狀甲，表現為甲板變薄變平，邊緣翹起，嚴重的情況下會出現中央凹陷。（unsplash）

指甲經常斷裂，可能是身體缺乏部分維他命、礦物質、蛋白質或者貧血，導致缺乏所需營養，令指甲未能健康生長。此外，真菌感染、經常接觸染色劑等化學物質、長期咬甲，都會傷害指甲生長細胞，弱化指甲韌性。

中醫認為無論反甲或斷甲皆由於精力透支日久，或大病後，都可能令機體免疫力下降導致爪甲失養，甲板無力維持正常硬度及韌性。

如果本身脾胃功能較差，氣血虛弱，會使甲板變薄發軟，中央凹陷，四邊翹起或斷裂。而肝腎兩虛，陰液及血液不足以濡養指甲，則會令指甲失去韌性，容易脆裂折斷，並失去光澤。一般以更年期女性、大出血後或老年人較為常見。

指甲健康｜2. 指甲出現白點原因



指甲上出現白點的情況，在醫學上稱為白甲症，最常見的原因是創傷引起，不一定代表身體健康出現問題。當指甲受到挫傷時，製造指甲的組織會受損。由於指甲生長時間比較慢，受損時所造成的白色印記往往需要幾個月才顯現，所以發現時很多人都已經忘記了相關事件。有咬指甲習慣、手部勞動較多、經常修甲或鞋子太小等的人會較常出現創傷引起的白點，一般隨著指甲的生長就會自然消失。

另外，缺乏鋅和鈣等微量元素都可能引起白甲症，當食量下降、營養攝入不足，或長期處於高度壓力的人士會降低鋅的吸收率，增加指甲出現白點的機會。在少數情況下，白點亦可能提示心臟病、腎病、寄生蟲病、皮膚病、肺部感染及過敏、中毒反應。

【指甲健康】指甲上出現白點的情況，在醫學上稱為白甲症，最常見的原因是創傷引起，不一定代表身體健康出現問題。（unsplash）

中醫認為指甲出現白點是由於壓力過大，心情鬱悶不暢，而導致肝氣郁結，氣血不能調達所引起。另外，睡眠質量較差、過份疲倦；或者呼吸、消化系統功能下降都可能出現白點。

除了身體內在因素，指甲上的白點亦有可能是受真菌感染，亦即灰甲（甲癬）。此類白點會隨時間範圍擴散、顏色變混濁，嚴重更會令指甲變厚，出現裂縫，故應及早醫治。灰甲多數是由於指（趾）甲長期處於潮濕悶熱的環境下，造成黴菌滋生及感染引起。

如果它們是偶然出現，又與日常受傷有關，一般不需要特別治療。但是斑點持續存在或繼續加重，建議尋求醫療建議。

指甲健康｜3. 指甲出現黑點



事實上，指甲出現黑點的原因同樣與外傷關係密切，多數是撞傷或擠壓造成的瘀血淤積。由於腳趾處於下肢、穿著鞋襪等因素導致腳甲受壓較重，因此腳趾甲較手指甲更容易出現黑點。多見於運動量大及體重較高的人士。與創傷引起的白點一樣可以隨時指甲脫換而消失。

【指甲健康】指甲出現黑點的原因同樣與外傷關係密切，多數是撞傷或擠壓造成的瘀血淤積。（unsplash）

如指甲黑點出現多年，不隨指甲生長而消失，有機會是甲床皮膚色素斑或良性增生痣。若果有顏色濃淡不一的直向黑色條狀紋路，伸延至指甲前端或周邊的皮膚，條紋寬度大於3 mm，且線條持續增闊，應向醫生查詢，以排除惡性黑色素細胞癌的可能。

另外，當我們長期處於壓力狀態，或者容易緊張、鬱悶，肝臟疏條功能下降，體內的氣機就會不舒暢，四肢指末端血液循環變慢，稍加外力就會外溢於指甲下，因而出現指甲黑點。

指甲健康｜4. 防止反甲、斷甲（食療法）



如果經常出現反甲及斷甲，可以按體質分型，適當地使用簡單的食療幫助。同時配合護甲油、指緣油或護手霜外用，為指甲滋養保濕。

【指甲健康】經常出現反甲及斷甲，可以按體質分型，適當地使用簡單的食療幫助。（unsplash）

1. 氣血虛弱：甲板變薄，容易斷裂，甲床顏色淡。平素面色蒼白，容易心悸氣促、頭暈失眠、稍為活動就會出汗。可自製桂圓紅棗茶。



桂圓紅棗茶：桂圓3粒、當歸3克、枸杞3克、紅棗2粒(去核)、黃蓍3片，泡水沖服。



適合氣血兩虛型體質人士飲用，有益氣養血安神的作用。



【指甲健康】桂圓紅棗茶（南北行 網頁）

2. 肺脾氣虛：甲床顏色多數偏淡，指甲偶然出現白點。平素易攰、食欲不振，容易氣喘、大便不成形，手腳輕微浮腫。可自煲益氣健脾湯。



益氣健脾湯：准山30克、五指毛桃30克、牛大力20克、茯苓20克、生薑3片、紅蘿蔔1條、瘦肉半斤



先將瘦肉汆水，淮山及紅蘿蔔去皮切塊，並簡單沖水洗淨所有材料，加入2.5公升水，大火煲30分鐘，轉中細火再煲 1.5小時，最後可加少量鹽調味。



【指甲健康】益氣健脾湯（HK01）

3. 肝腎不足：甲板硬脆、乾枯無光澤、甲床顏色偏淡或暗紅。平素容易眼晴乾澀、頭暈耳鳴、腰膝酸軟等。可自製杜仲枸杞茶。



杜仲枸杞茶：杜仲5克、枸杞4粒、炒決明子10克，以熱水沖泡水，加蓋燜10分鐘。



杜仲能夠溫補肝腎，強健筋骨；枸杞善於養肝腎陰：炒決明子能清瀉肝火。另外，杜仲、枸杞亦富含鋅元素，有助促進皮膚健康。



須注意若然是由於真菌感染引起的反甲及斷甲，單純食療效果有限，應配合抗真菌藥物使用，或直接向醫生求醫。



【指甲健康】杜仲枸杞茶（HKTVMALL）

指甲健康｜5. 月牙形成的原因



月牙在醫學上稱為甲半月，是指甲的生長細胞在角質化過程中自然產生的結構。理想狀態下應該呈現奶白色、出現於雙手8-10隻手指，並占每隻指甲的1/5至2/5。

【指甲健康】月牙在醫學上稱為甲半月，是指甲的生長細胞在角質化過程中自然產生的結構。（unsplash）

如果月牙較小或只有少量指甲可見月牙，代表體質較為虛寒。由於月牙與指甲生長速度有關，當體內陽氣不能溫煦四肢末端，寒氣凝滯血脈，令手腳血液循環減慢，就會影響指甲生長速度。因此，月牙少的人多數都伴有怕凍、手腳冰冷，甚至間中感到麻痹，這些都是陽氣不足、寒凝血阻的表現。

相反，月牙過大或顏色較紅，則提示熱象較盛，容易有面色通紅、心煩易怒、口乾便秘等的問顯，如果見於中老年人，有較大機會出現血壓高、血糖高、中風的風險。另外，要注意如果月牙狀態突然有明顯變化，有機會是甲狀腺功能異常、導致新陳代謝過份亢進或過慢。