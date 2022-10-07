「翹腳」導致不孕？中醫親揭3危害長期受到擠壓恐形成椎間盤突出

許多人一坐下習慣雙腳交疊，但「翹腳」習慣確實難矯正；網絡曾傳出「翹腳恐導致不孕」的謠言，而台灣醫生侯鐘堡則於頻道《堡你平安》都提及，直指其言論「太誇張了」。此外，侯醫生亦指出長時間「翹腳」有可能導致假性長短腳的出現，更會引起神經血管的壓迫，造成知覺麻痺、小腿靜脈曲張，因此「翹腳」對於健康造成的危害不容小覷。今天《01女生》記者亦請來註冊中醫師蔡家俊為大家深入拆解「翹腳」到底是否會導致不孕及「翹腳」矯正的小建議，一起來看過究竟吧！



許多人一坐下習慣雙腳交疊，但「翹腳」習慣確實難矯正。（IG@lalalalisa_m）

德善堂註冊中醫師蔡家俊 廣州中醫藥大學中醫學學士

1. 「翹腳」會影響生孕？



醫學文獻未有提及「翹腳」直接影響生孕，但「翹腳」會加重子宮後傾的情況。男性骨盆肌肉較女性強壯，女性較輕易受到傷害。假若平時坐姿不正確或施力不當，日積月累導致髖關節出現不平衡的狀態，使骨盆向後移，筋膜長期牽拉，形成骨盆底肌肉筋膜炎。

「翹腳」會加重子宮後傾的情況（IG@jennierubyjane）

最後出現子宮後傾的現象（子宮體的位置或者角度向後傾斜，子宮頸向上翹起），「翹腳」容易導致盆腔內氣血運行不暢，靜脈血液回流受阻，容易出現附件發炎。而「翹腳」相對上容易造成局部溫度升高，而平時陰部護理不當，當病原體經生殖器上行感染，細菌在潮濕的環境之下容易大量繁殖，導致外陰炎或陰道炎。子宮後傾是一個結果，而真正影響生育是引發子宮後傾的原因，例如盆腔炎、朱古力瘤、子宮腺肌瘤等，所以「翹腳」是一個間接因素加重盆腔炎、朱古力瘤、子宮腺肌瘤等誘因，繼而影響生孕。

2. 「翹腳」嚴重後果



「翹腳」是一種不良姿勢，正常來說，雙腳應該平放地面才是最佳坐姿。如長時間「翹腳」會影響髖關節、膝關節及腰椎三大方面。

長時間「翹腳」會影響髖關節、膝關節及腰椎三大方面（IG@sooyaaa__）

「翹腳」時膝蓋向下施壓，導致髖關節左右不對稱，使骨盆向後移，脊柱的受壓程度逐漸增大，導致脊柱側彎而出現腰部疼痛症狀，同時因整個人的重心偏向於一側，高低肩的情況一同出現；脊骨之間的椎間盤因坐姿不正確而長期受到擠壓，最終破裂突出形成椎間盤突出，臨床表現為背部疼痛，肌肉麻木或神經坐骨痛等；「翹腳」亦會涉及梨狀肌肌肉的牽拉，梨狀肌高度緊張會壓迫坐骨神經，導致「梨狀肌綜合症」，造成臀部疼痛，或引起腿後側及足部疼痛，麻木和刺痛；長時間牽拉闊筋膜張肌導致髂徑束攣縮，導致「髂徑束綜合症」或出現O型腿；因「翹腳」造成一側受壓，導致膝關節磨損，甚至出現退化性關節炎。

3. 「翹腳」矯正建議



習慣成自然，「翹腳」很難一時三刻就可以改變。大眾「翹腳」的原因是為了放鬆腿步肌肉緊張而不自覺地形成，所以盡量以減少「翹腳」的頻率為主要目標。若真的很有需要，「翹腳」時間維持10分鐘就要放平雙腿坐，「翹腳」時不可以固定一側，要經常換腳，同時需要變換坐姿，亦都不要過度用力「翹腳」，減少肌肉長期受到牽拉。

盡量以減少「翹腳」的頻率為主要目標（IG@dlwlrma）

4. 改善「翹腳」方法



「翹腳」的原因是相較於平坐的姿勢較舒服。歸根究底需要從椅子著手，選擇高度適中的座椅，膝部與臀部的角度成90度，穩定平衡坐姿就能減少「翹腳」習慣；當長期久坐，椅子下亦可準備一張腳凳，使雙腿舒服地可以伸直及平放或向前伸直，減少因坐姿不適而出現「翹腳」的習慣。