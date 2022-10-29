多年來洗錯頭？日髮型師助擺脫洗頭誤區＋1招防脫髮找回茂密亮髮

洗頭方法︳天氣轉季除了身體及臉部的保養外，頭部的肌膚都不可忽略！或許不少人都會天天洗頭，雖洗頭是日常衛生護理的要事，但有些人洗了幾十年仍然不知道應該如何才是正確的洗頭法。若果用錯方式洗頭，嚴重有可能會導致髮質受損、毛囊堵塞等問題。想保持秀髮健康，別錯過以下的正確洗頭法及護髮貼士！



有些人洗了幾十年仍然不知道應該如何洗頭。（《りぃむしちゅーのハナタカ！優越館》截圖）

洗頭例行公事，步驟看似簡單，但其實當中藏了不少學問。市面上的護髮產品愈出愈多，最基本所需的洗頭水、護髮素、髮膜的功效、使用方法及使用次序，大家又了解多少呢？日本健康節目《りぃむしちゅーのハナタカ！優越館》邀請了專業髮型師ARATA，他指出錯誤洗頭掉髮會愈變愈多，他傳授一些護髮秘訣，包括洗頭水正確用法、髮膜及護髮素使用次序，以及分享防脫髮的洗頭方法，助大家「正確洗頭」。

專業髮型師ARATA（《りぃむしちゅーのハナタカ！優越館》截圖）

髮型師 ARATA 指出每天洗頭要先選擇適合自己的洗頭水，再配上正確的使用方法，才能發揮其功效。兩大注意事項務必要記著，先用熱水沖走依附在秀髮上的汗水及塵埃，再把洗頭水倒在掌心，一定要搓揉至起泡才能塗上頭部，這樣做可避免頭髮及頭皮因過度摩擦而受損。

髮型師 ARATA 指出每天洗頭要先選擇適合自己的洗頭水，再配上正確的使用方法。（《りぃむしちゅーのハナタカ！優越館》截圖）

正常使用次序請常是洗頭水、髮膜、護髮素，由內到外保護髮絲。（《りぃむしちゅーのハナタカ！優越館》截圖）

除了洗頭水外，大家亦會使用護髮素及髮膜令秀髮的表層起到柔順和滋潤的作用。雖兩者皆有滋潤作用，但是有著截然不同的用途及功效，而且不能胡亂使用順序。ARATA 表示護髮素是撫平頭髮毛鱗片表面，髮膜則是由修復受損的髮絲，所以正常使用次序是洗頭水、髮膜、護髮素，由內到外保護髮絲。當然使用次序需按照秀髮健康情況而有所改變，假如是曾使用過定型噴霧，應先用護髮素，利用護髮素卸下定型中的油分，那麼這時候使用次序則變為護髮素、洗頭水、髮膜。

用熱水沖走依附在秀髮上的汗水及塵埃，再把洗頭水倒在掌心，一定要搓揉至起泡才能塗上頭部（《りぃむしちゅーのハナタカ！優越館》截圖）

至於髮膜部分，髮型師 ARATA 表示最為多人用錯使用方法。不少人會把髮膜直接塗在頭皮上，但這是一個錯誤做法。由於髮膜能滲透髮絲，有機會導致頭皮發炎，因此應避免塗在頭皮上。此外，用手直接塗抹的效果欠佳，建議使用洗髮梳讓髮膜更容易滲透，令到護髮效果更為持久。

想預防脫髮困擾，只需一個方法就有效改善（《りぃむしちゅーのハナタカ！優越館》截圖）

都市人飽受生活壓力而出現脫髮危機，而女性荷爾蒙出現變化更易引起毛髮生長問題，加上碰上更年期自律性神經失調，會導致血液無法流通至頭皮，使頭髮變得乾澀，形成脫髮的危機。ARATA 指出一般頭髮稀疏可分為兩類，分別為前額稀疏及頭頂稀疏，前者主要來自遺傳；後者則是因氣血運行不順。想預防脫髮困擾，只需一個方法就有效改善。洗頭時，在頭部兩側向上按摩即可，按摩耳邊較粗的血管，有助增加頭部的血液循環，有助減少脫髮問題。

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