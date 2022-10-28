瘦手臂｜神級減Byebye肉運動4日見效　坐著做15分鐘揮別麒麟臂

即將迎來聖誕、新年準備好穿上你買的貼身衫、吊帶裙了嗎？趁現在還有一些時間，不如跟著小紅書上超多人推薦的瘦手臂運動，緊實你的手臂線條告別拜拜肉，每天15分鐘，最快4天就可以看到效果！



這個超多人推薦的瘦手臂運動操是韓國健身YouTuber VitaminJINY所發布的影片，整個運動只要15分鐘，全程坐著做，每組動作做60秒，最快4天就可以看到效果。想要瘦手臂的朋友跟這一次做吧！

14個減Bye-bye肉動作，每日15分鐘，最快4日見效。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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動作1：小雞揮動翅膀

這個動作就像小時候模仿小雞一樣，不斷上下揮動翅膀，動作幅度要夠大不要偷懶哦！

動作2：螃蟹舞

雙手手掌向下向外伸接著回收時手掌向上，注意肩膀要放鬆，可以的話可以加快速度。

動作3：捧餐動作

想象你是餐廳服務生，雙手各捧著一個大碗，配合呼吸手臂逆時針大圈，30秒後再順時針打圈，記得肩膀要放鬆。

動作4：機器人

剛開始做的朋友相信做到這裏手臂就很累了，接下來這個動作就只要模仿機器人，手臂呈90度然後上下運動即可。

動作5：揮動飛機翅膀

跟第一個小雞翅膀不一樣，這一次手臂打直，然後上下揮動，動作幅度不用太大，注意脖子要往上伸長。

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動作6：順時針抹窗

手臂打直，手掌向外，然後不斷畫圈圈，這也是瘦手臂運動裏常見的動作。

動作7：外逆時針抹窗

跟剛剛的動作完全一樣，只不過這一次是逆時針畫圈圈。

動作8：天鵝舞

想象自己是芭蕾舞名伶，跳著優雅的天鵝舞，天鵝的翅膀上下揮動，向上時手臂高過頭部，向下時則低於腰部。

動作9：武俠運氣動作

這個動作就像我們看的武俠片動作一樣，雙手往內畫圈然後往外推。動作從往下、接著往胸前、然後往頭上不斷重複。

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動作10：擴胸運動

這個動作就模仿健身房裏使用擴胸機器時，手臂和手肘呈現90度往上，然後雙手往內推直到手肘碰手肘。記得手臂要打直哦！

動作11：企鵝動作

就像模仿可愛的企鵝一樣，手掌往外，手臂往下然後上下揮動企鵝翅膀，幅度不超過腰部。

動作12：划船+向後推

接著可以換成跪姿，雙手打直向後推直到手和腰呈大約30度角。這個動作做30秒後，手臂依然往後，但手肘從前面推向後面，像往後推風一樣的動作做30秒。

動作13：往後揮翅

維持一樣的姿勢，手臂依然往後，但這一次要像天鵝一樣揮動翅膀，不過幅度大概到腰部即可。最後10秒則加快速度，手臂打直上下揮動。

動作14：划船

終於來到最後一個動作，不過這一次手臂在身後呈一個圓型，然後往後推維持60秒。這一個瘦手臂動作就完成啦！當然你也可以跟著影片邊看邊做。（影片在文尾）

如果你已經跟上了這一個運動影片，可以接著做JINY的第2部至第4部的瘦手臂影片，向拜拜肉Say bye！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】