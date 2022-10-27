天生直髮卻無故長成自然捲？都是錯誤護髮惹的禍　3個伏位你要知

聊起自然捲這個經驗談，小編絕對可以暢談個三天三夜！身為天生自然捲苦主，最害怕的就是毛躁、蓬鬆凌亂，甚至缺乏光澤，而這都是直髮人無法體會的痛處～不過若妳很幸運出生就有一頭柔順直髮也先別僥倖！



「自然捲」不一定只有先天基因造成，後天養髮、整髮習慣若不正確也可能讓妳的秀髮越養越捲！到底怎麼回事？

小編親自請教業界專業髮型師，為女孩們指點養出健康秀髮的三大重點觀念～！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自然捲不一定是天生！

若妳有著一頭柔順直髮，不懂我們自然捲的煩惱，這次真的先別僥倖！自然捲的行程除了先天基因遺傳，很多時候更是不正確的護髮、造型、染燙習慣導致！而髮型師也分享，當髮絲、毛鱗片缺水，同時再洗髮、造型時過度摩擦產生靜電，都很可能會使頭髮不正常斷落、毛躁，以至於出現髮絲捲起、外翹的狀況，甚至有著拔白頭髮習慣的人，也得小心頭髮可能越拔越捲！

地雷1. 不當的整髮習慣

自然捲的兩大特點：毛躁、不好整理，倘若日常的造型習慣不正確那麼即使是天生直髮也可能面臨此狀況～髮型師提醒在吹整、梳理秀髮時，一定要避免使用過密的梳子，原因在於使用過密的梳子梳頭，會使秀髮因外力而不自然斷裂、落髮，並且在摩擦下分岔、糾結，而當秀髮斷裂、出現粗細不一的狀態時，就會開始回捲、外翹，同時出現毛躁問題，長期下來就會使妳的秀髮猶如自然捲般粗糙、雜亂不好整理。

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地雷2. 過度拔白頭髮

再來第二點，就是拔白頭髮！當頭髮中出現一兩根白髮時，想必多數人第一個念頭會想直接拔除斬草除根，但事實上，過度拔白頭髮，且拔不好，不只會刺激毛囊導致發炎，還會破壞後來生長出來的毛髮毛囊結構，使長出來的頭髮變得捲曲。

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地雷3. 髮絲嚴重缺水

最後一點也是現代人最常犯的狀況！髮型師提到，當秀髮的含水量不夠時也會影響頭髮的直捲度！像是秀髮因染燙、吹整、陽光曝曬、海水、游泳池水刺激後，都可能出現髮絲毛躁、斷裂分岔、破壞毛鱗片本身健康，這時當受損的毛鱗片開始無法均勻地鎖住水分時，髮絲就會開始產生捲度，形成所謂的後天自然捲！

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