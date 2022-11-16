一田購物優惠日｜大熱美妝、護膚品低至1折率先看！逾百款$35起

一田購物優惠日即將開鑼！這次將會由11月23日至12月6日舉行，於一田百貨及一田超市合共12間分店同步進行。一田將推出多重優惠，率先登場的是一連7日「1折震撼筍貨」、「每日限定優惠」以及「一田百貨獨家優惠」，優惠包括以$35搶購 BORGHESE 身體磨砂膏、1.5折 Orlane 皇牌B21抗齡入門套裝、$930 Estée Lauder 微精華活膚原生液套裝等精彩優惠，以下《01女生》 為大家整理了多個化妝品及護膚品超划算優惠，一起看看吧！



一田購物優惠日｜率先看！「1折震撼筍貨」

由11月23日至11月29日舉行的是每年最多人期待的「1折震撼筍貨」，屆時將會有多款產品以分別於這七日連番登場，包括以低至$35搶購知名護膚品牌 BORGHESE、Orlane、女性服飾等等，紛紛都推出了折後超低價優惠，各位女生們萬勿錯過！

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一田購物優惠日｜率先看！「每日限定優惠」

除了萬眾期待的「1折震撼筍貨」優惠外，還有逾百款產品以超抵價優惠於每日限定發售，包括$39 Rich Ann 星黛幻藍隱形眼鏡、$285 LANEIGE 防曬調色底霜套裝、$338 HABA 鯊烯卸妝美肌組合等等精彩優惠，如果有看到喜歡的套裝或產品，要記好日子去搶購！

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一田購物優惠日｜率先看！一田百貨獨家優惠

此外，一田百貨更推出了多個化妝專櫃產品獨家優惠，正在準備秋冬轉季護膚品的女生不妨可以參考看看。包括$930 Estée Lauder 微精華活膚原生液2枝套裝、$330 CLINIQUE 溫和潔膚套裝、$460 SOFINA 防曬調色底霜蜜粉套裝等等，這次平均都有大降價，是入手新品或囤貨的好時機。

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「一田購物優惠日」詳情如下：

一田百貨（沙田/ 大埔/ 荃灣）

購物優惠日：2022年11月23日至11月29日



一田超市（旺角/ 新蒲崗/ 觀塘/ 將軍澳/葵芳/ 屯門/ 元朗/ 西環/ 北角）

購物優惠日：2022年11月23日至12月6日

